«Это ужасно. Понимаю ее»: спасение беременной женщины обсудили в Приморье

Posted 25 июля, 06:30
Published 25 июля, 06:30
Modified 25 июля, 06:32
Updated 25 июля, 06:32
Во Владивостоке врачи перинатального центра прооперировали женщину с серьезной патологией, также специалисты спасли ее будущего первенца.
Девушки из Приморья высказались о профессионализме медиков и о тяжелой женской доле.
«В „перинаталке“ работают врачи от Бога. Отличнейшие специалисты. Здоровья мамочке»;
«Представляю, что испытала девушка. Наверняка она осознавала, что бессильна против такого недуга. Самое ужасное — не иметь возможности помочь собственному ребенку»;
«У меня тоже миома образовалась на третьем триместре. Переживала жутко, но все обошлось. Здоровья маме и будущему ребенку».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что реаниматологи спасли 10-летнего мальчика, который поступил в больницу с диагнозом «утопление».