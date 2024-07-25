vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 06:30

Published 25 июля, 06:30

Modified 25 июля, 06:32

Updated 25 июля, 06:32

Жительницы Приморья высказались о спасении беременной женщины

«Это ужасно. Понимаю ее»: спасение беременной женщины обсудили в Приморье

25 июля 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.

Жительницы Приморья высказались о спасении беременной женщины

Сюжет
Дети
История чудесного спасения будущей мамы и ее ребенка заставила восхититься врачами других женщин из Приморья. Некоторые из них вспомнили грустные истории из своей жизни.

Во Владивостоке врачи перинатального центра прооперировали женщину с серьезной патологией, также специалисты спасли ее будущего первенца.

Громадную опухоль достали из тела будущей матери в Приморье — фото
Узнать подробнее

Девушки из Приморья высказались о профессионализме медиков и о тяжелой женской доле.

«В „перинаталке“ работают врачи от Бога. Отличнейшие специалисты. Здоровья мамочке»;
«Представляю, что испытала девушка. Наверняка она осознавала, что бессильна против такого недуга. Самое ужасное — не иметь возможности помочь собственному ребенку»;
«У меня тоже миома образовалась на третьем триместре. Переживала жутко, но все обошлось. Здоровья маме и будущему ребенку».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что реаниматологи спасли 10-летнего мальчика, который поступил в больницу с диагнозом «утопление».

С пляжа — в реанимацию: врачи спасли юного пловца в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Они сказали, что почки отказали»: история спасения годовалого малыша в ПриморьеКровотечением из живота закончился отдых на острове во ВладивостокеВрачи сутки боролись за пятилетнего мальчика после трагедии на реке в Приморье
#Новости#Общество#Дети#Спасение#Владивосток#Женщины#Медицина#Врачи#Роды#Здоровье#Диагноз#Приморский край#Приморье#Пациенты#Патология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика