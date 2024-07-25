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Posted 25 июля, 11:44

Published 25 июля, 11:44

Modified 25 июля, 11:44

Updated 25 июля, 11:44

КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

25 июля 2024, 11:44
Фото: 1MI.
Корпорация МСП запустит программу, направленную на поддержку предпринимателей, желающих открыть бизнес по пути следования туристических автомобильных маршрутов, разрабатываемых регионами.

Реализация программы стартует в сентябре при участии Министерства экономического развития РФ и субъектов на основании поручения президента России, пишет ТАСС.

Уточняется, что малые и средние предприятия могут рассчитывать на поддержку при строительстве гостиниц, глемпингов, точек общепита, многофункциональных зон и иных инфраструктурных объектов, необходимость которых продиктована потребностями регионов. Для открытия этих видов бизнеса КМСП и субъекты полностью структурируют проект для привлечения банковского финансирования, а также окажут помощь в подборе и оформлении площадок для реализации проектов.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что развитие автотуризма предполагает создание соответствующей инфраструктуры. Этим может заняться малый и средний бизнес. Реализация проекта обеспечит комплексный подход к развитию туристической отрасли с участием МСП. Ключевая цель состоит в создании условий для комфортных и безопасных путешествий, а также в развитии сопутствующей инфраструктуры для доступа к основным туристическим объектам.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что на цифровой платформе МСП.РФ будет доступна актуальная информация о потребностях регионов в определенных объектах инфраструктуры, а также о доступных площадках для реализации таких проектов и мерах поддержки предпринимателей.

«Это позволит малому бизнесу изучить потребности и открыть новые востребованные точки притяжения туристов. После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — сказал Александр Исаевич.

Отметим, Корпорация МСП по поручению президента России должна заняться организацией работы по комплексной поддержке и сопровождению инвестпроектов малого и среднего бизнеса в сфере гостиничного сервиса и автотуризма.

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