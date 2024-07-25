КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

Уточняется, что малые и средние предприятия могут рассчитывать на поддержку при строительстве гостиниц, глемпингов, точек общепита, многофункциональных зон и иных инфраструктурных объектов, необходимость которых продиктована потребностями регионов. Для открытия этих видов бизнеса КМСП и субъекты полностью структурируют проект для привлечения банковского финансирования, а также окажут помощь в подборе и оформлении площадок для реализации проектов.