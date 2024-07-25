Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки до 2 млрд рублей

Posted 25 июля, 08:28
Published 25 июля, 08:28
Modified 25 июля, 08:28
Updated 25 июля, 08:28
Самые значительные объемы финансирования получили предприятия в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн), Челябинской (102 млн), Калужской (98 млн) и Свердловской областях (80 млн), передает tass.ru.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что корпорация продолжит оказывать лизинговую поддержку предприятиям, инвестирующим в расширение и модернизацию своих производственных мощностей. Он отметил ключевую роль малых и средних предприятий для экономики и подчеркнул, что льготный лизинг позволяет им приобретать необходимое оборудование и станки по низким ставкам.
Исаевич также сообщил, что среди получателей льготного лизинга преобладают предприятия машиностроения и металлообработки (48%), химической (14%), пищевой (10%) и легкой промышленности (6%).
Программа предоставляет возможность получения от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.
Напомним, что лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.