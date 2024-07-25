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Posted 25 июля, 08:28

Published 25 июля, 08:28

Modified 25 июля, 08:28

Updated 25 июля, 08:28

Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки до 2 млрд рублей

Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки до 2 млрд рублей

25 июля 2024, 08:28
Фото: 1MI.
В первой половине 2024 года «МСП Лизинг» увеличила объем льготного лизинга для малых производственных предприятий до двух миллиардов рублей, что почти вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания является дочерней структурой Корпорации МСП.

Самые значительные объемы финансирования получили предприятия в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн), Челябинской (102 млн), Калужской (98 млн) и Свердловской областях (80 млн), передает tass.ru.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что корпорация продолжит оказывать лизинговую поддержку предприятиям, инвестирующим в расширение и модернизацию своих производственных мощностей. Он отметил ключевую роль малых и средних предприятий для экономики и подчеркнул, что льготный лизинг позволяет им приобретать необходимое оборудование и станки по низким ставкам.

Исаевич также сообщил, что среди получателей льготного лизинга преобладают предприятия машиностроения и металлообработки (48%), химической (14%), пищевой (10%) и легкой промышленности (6%).

Программа предоставляет возможность получения от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.

Напомним, что лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

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