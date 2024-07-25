«Мать никакие деньги не вернут»: о жестоком убийстве женщины высказались приморцы

Posted 25 июля, 07:10
Published 25 июля, 07:10
Modified 25 июля, 07:12
Updated 25 июля, 07:12
Бытовая ссора переросла в настоящее противостояние, в результате которого женщина лишилась жизни, — после потасовки она легла спать и не проснулась.
Приморцы шокированы зверским убийством.
«Девочка совсем малышка. Никакие деньги мать не вернут и не заменят. Какой кошмар»;
«Обычная табуретка может стать орудием убийства…»;
«Это кем надо быть, чтобы так поступить?!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство отца в Яковлевском районе.