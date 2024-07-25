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Posted 25 июля, 07:10

Published 25 июля, 07:10

Modified 25 июля, 07:12

Updated 25 июля, 07:12

Жители Приморья бурно обсудили убийство женщины в Пограничном районе

«Мать никакие деньги не вернут»: о жестоком убийстве женщины высказались приморцы

25 июля 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Приморья бурно обсудили убийство женщины в Пограничном районе

Сюжет
Убийство
В Приморском крае мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной, оставив сиротой ее дочь. Подписчики новых медиа отреагировали на чудовищное преступление.

Бытовая ссора переросла в настоящее противостояние, в результате которого женщина лишилась жизни, — после потасовки она легла спать и не проснулась.

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Приморцы шокированы зверским убийством.

«Девочка совсем малышка. Никакие деньги мать не вернут и не заменят. Какой кошмар»;
«Обычная табуретка может стать орудием убийства…»;
«Это кем надо быть, чтобы так поступить?!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство отца в Яковлевском районе.

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