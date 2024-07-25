Приморцев обеспечат чистой водой благодаря федеральному проекту «Чистая вода»

Posted 25 июля, 05:35
Published 25 июля, 05:35
Modified 25 июля, 05:37
Updated 25 июля, 05:37
Так, в рамках федерального проекта «Чистая вода», в Партизанске идет строительство водозабора Северный, в Покровке реконструируют систему водоснабжения, в Лесозаводске строят станцию водоподготовки, а в Новосысоевке — водовод. Самые крупные объекты — это прокладка водовода в Фокино и модернизация станции водоочистки и водоподготовки в Дальнегорске. Все объекты сдадут до конца этого года.
«Обеспечить россиян качественной питьевой водой — главная цель федерального проекта „Чистая вода“. За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
На сегодняшний день благодаря федеральному проекту «Чистая вода» доля жителей России, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,69%, а в городах этот показатель достиг 95,07%.
«До конца 2024 года по проекту „Чистая вода“ планируется запустить ещё порядка 200 объектов водоснабжения и водоподготовки, которые строятся на территории 79 субъектов Российской Федерации. Таким образом, общее количество реализованных в рамках федерального проекта объектов превысит 1,4 тыс. Лидерами по количеству реализуемых проектов в 2024 году являются Брянская, Московская, Волгоградская, Архангельская области и Республика Бурятия», — сказала руководитель проектной дирекции Минстроя Дина Сафиуллина.