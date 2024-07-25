Приморцев обеспечат чистой водой благодаря федеральному проекту «Чистая вода»

Так, в рамках федерального проекта «Чистая вода», в Партизанске идет строительство водозабора Северный, в Покровке реконструируют систему водоснабжения, в Лесозаводске строят станцию водоподготовки, а в Новосысоевке — водовод. Самые крупные объекты — это прокладка водовода в Фокино и модернизация станции водоочистки и водоподготовки в Дальнегорске. Все объекты сдадут до конца этого года.