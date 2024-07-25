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Posted 25 июля, 05:54

Published 25 июля, 05:54

Modified 2 октября, 05:56

Updated 2 октября, 05:56

Прокуратура контролирует модернизацию теплосетей во Владивостоке

Прокуратура контролирует модернизацию теплосетей во Владивостоке

25 июля 2024, 05:54
Фото: 1MI
Сегодня, в целях проверки темпов подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024–2025 гг., прокурор района Роман Язвенко посетил ремонтируемый участок тепловых сетей на ул. Громова во Владивостоке.

В рамках рабочего визита установлено, что подрядчик приступил к проведению земляных работ без получения необходимого ордера.

В связи с выявленными нарушениями руководителю подрядной компании внесено представление, ответственное должностное лицо вызвано в прокуратуру района для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.21 Закона Приморского края № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Выполнение работ в соответствии с требованиями закона и их завершение в установленный срок находятся на контроле в прокуратуре района.

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