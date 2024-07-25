«Рекорд 2012 года будет побит»: приморцы высказались о затоплениях после ливней

Жители Приморья прокомментировали затопленные огороды земляков

Сюжет Ливни

Приморцы взволнованы последствиями осадков, которые бьют по региону с огромной силой. Некоторые побаиваются, что в 2024 году обновится печальный рекорд 2012 года.