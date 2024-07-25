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Posted 25 июля, 05:21

Published 25 июля, 05:21

Modified 25 июля, 05:23

Updated 25 июля, 05:23

Жители Приморья прокомментировали затопленные огороды земляков

«Рекорд 2012 года будет побит»: приморцы высказались о затоплениях после ливней

25 июля 2024, 05:21
Фото: 1MI.

Жители Приморья прокомментировали затопленные огороды земляков

Сюжет
Ливни
Приморцы взволнованы последствиями осадков, которые бьют по региону с огромной силой. Некоторые побаиваются, что в 2024 году обновится печальный рекорд 2012 года.

Жители Анучинского района поделились кадрами своих владений, которые утонули после сильных ливней.

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Обеспокоенные приморцы отреагировали на сложившуюся ситуацию.

«Чувствую, если еще дождь ударит, то рекорд 2012 года будет побит», — написал мужчина;
«Нас пока не затопило, но ягоды водянистые или кислые», — отметила подписчица новых медиа;
«Вчера купила местный арбуз, — бледный и на вкус вода», — заявила пользовательница соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков.

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