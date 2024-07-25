«Рекорд 2012 года будет побит»: приморцы высказались о затоплениях после ливней

Posted 25 июля, 05:21
Published 25 июля, 05:21
Modified 25 июля, 05:23
Updated 25 июля, 05:23
Жители Анучинского района поделились кадрами своих владений, которые утонули после сильных ливней.
Обеспокоенные приморцы отреагировали на сложившуюся ситуацию.
«Чувствую, если еще дождь ударит, то рекорд 2012 года будет побит», — написал мужчина;
«Нас пока не затопило, но ягоды водянистые или кислые», — отметила подписчица новых медиа;
«Вчера купила местный арбуз, — бледный и на вкус вода», — заявила пользовательница соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков.