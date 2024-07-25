В мэрии должны работать хозяйственники: Демешин уволил очередного чиновника

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в очередной раз выступил с критикой городских властей Хабаровска. Чиновники не справляются с задачами по улучшению качества жизни горожан, считает глава региона. Об этом он заявил сегодня в ходе расширенного заседания правительства края.

Дмитрий Демешин поставил перед мэром Хабаровска вопрос по увольнению заместителя мэра по экономическим вопросам Игоря Михайловского. — Власти Хабаровска не справляются с задачами по улучшению качества жизни горожан. Ставлю вопрос ребром перед мэром Сергеем Кравчуком: вице-мэр, первый заместитель мэра по экономическим вопросам Игорь Михайловский должен быть освобождён от должности. На этом месте нужен максимально профессиональный человек, готовый защищать права людей. Ранее в мэрии был уволен заместитель, курирующий дорожное строительство. В мэрии должны работать хозяйственники! — заявил врио губернатора. Глава региона добавил, что получает множество жалоб от жителей Хабаровска в социальных сетях. — И ведь с 2018 года доходы городского бюджета выросли на 47,5 процента. А расходы на благоустройство города при этом стали ниже. Расходы на содержание дорог с 2020-го по 2024-й упали на 26 процентов. Если считать увеличение стоимости работ, то по факту эти расходы упали в 2-3 раза. Мэрия без понукания должна наращивать эти расходы! Дороги, благоустройство, расселение аварийного жилья, ремонт убогих объектов — вот что надо делать уже сейчас. Люди хотят жить комфортно здесь и сейчас. Хабаровск- уникальный город с красивой архитектурой и большой историей. И мы должны гордиться им, а не опускать глаза, когда приезжают гости и показывают даже на центральных улицах недострои и грязь, — заявил Дмитрий Демешин. Врио губернатора заострил внимание ещё на целом ряде проблем, актуальных для жителей города. — Есть большие вопросы по предоставлению земельных участков участникам СВО. Программа почти провалена. То же самое — по многодетным семьям. Я уже не говорю про программу комплексного развития территорий — тут огромный пласт работы, город должен застраиваться с учётом необходимых поликлиник, школ, детсадов, дорог. И при всём при этом в мэрии не забывают про себя. Расходы на её содержание выросли на 26,9 процента с 2018 года, — сказал руководитель края. Дмитрий Демешин в очередной раз подчеркнул, что власть не должна врать людям, а должна нести перед ними ответственность за свои действия. Напомним, что в конце июня Дмитрий Демешин принял решение об увольнении чиновников, виновных в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом.