За смелость и профессионализм: жителей Владивостока наградили за спасение ребенка

Posted 25 июля, 07:03
Published 25 июля, 07:03
Modified 30 июля, 23:57
Updated 30 июля, 23:57
Благодарность главы Владивостока объявлена спасителям маленького жителя острова Попова, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
«Вечером 10 июня в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о необходимости оказания помощи в транспортировке тяжелобольного ребенка с острова Попова во Владивосток», — напомнили в ведомстве.
Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло торжественно наградил всех, кто участвовал в эвакуации ребенка в крайне тяжелом состоянии с острова Попова.
За доблестную работу и высокий профессионализм награждены сотрудники МЧС: спасатель Алексей Лещина и капитан катера Юрий Молодцов. Также за смелость и оперативное оказание помощи благодарность объявлена фельдшерам Андрею Макарчуку и Светлане Морозовой. Старшего оперативного дежурного диспетчерской службы Олега Ржанова наградили за отважность и активную гражданскую позицию.
«Самая большая ценность для нас — это здоровье и безопасность жителей Владивостока. Та ситуация, которая произошла 10 июня, она в полной мере проверила нас на прочность, на способность совершить одно большое правильное дело. За красивыми словами о таком высоком поступке стоит самый настоящий подвиг. Каждый из вас не просто выполнял свои должностные обязанности, но и рисковал собственной жизнью. В непростых погодных ситуациях — ночью на катере в море, окутанным плотным туманом, вы эвакуировали и спасли ребенка. То, что вы сделали и продолжаете делать, это действительно важно», — отметил Дмитрий Свитайло.
Маленький горожанин выжил благодаря слаженной работе городских служб.