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Posted 25 июля, 07:03

Published 25 июля, 07:03

Modified 30 июля, 23:57

Updated 30 июля, 23:57

За смелость и профессионализм: жителей Владивостока наградили за спасение ребенка

25 июля 2024, 07:03

За спасение тяжелобольного ребенка наградили жителей Владивостока

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Дети
Юного жителя Приморья экстренно эвакуировали с острова Русский. В стенах администрации Владивостока прошло торжественное вручение благодарностей всем, кто причастен к столь благому делу.

Благодарность главы Владивостока объявлена спасителям маленького жителя острова Попова, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

«Вечером 10 июня в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о необходимости оказания помощи в транспортировке тяжелобольного ребенка с острова Попова во Владивосток», — напомнили в ведомстве.

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло торжественно наградил всех, кто участвовал в эвакуации ребенка в крайне тяжелом состоянии с острова Попова.

За доблестную работу и высокий профессионализм награждены сотрудники МЧС: спасатель Алексей Лещина и капитан катера Юрий Молодцов. Также за смелость и оперативное оказание помощи благодарность объявлена фельдшерам Андрею Макарчуку и Светлане Морозовой. Старшего оперативного дежурного диспетчерской службы Олега Ржанова наградили за отважность и активную гражданскую позицию.

«Самая большая ценность для нас — это здоровье и безопасность жителей Владивостока. Та ситуация, которая произошла 10 июня, она в полной мере проверила нас на прочность, на способность совершить одно большое правильное дело. За красивыми словами о таком высоком поступке стоит самый настоящий подвиг. Каждый из вас не просто выполнял свои должностные обязанности, но и рисковал собственной жизнью. В непростых погодных ситуациях — ночью на катере в море, окутанным плотным туманом, вы эвакуировали и спасли ребенка. То, что вы сделали и продолжаете делать, это действительно важно», — отметил Дмитрий Свитайло.

Маленький горожанин выжил благодаря слаженной работе городских служб.

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