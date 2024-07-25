За смелость и профессионализм: жителей Владивостока наградили за спасение ребенка

За доблестную работу и высокий профессионализм награждены сотрудники МЧС: спасатель Алексей Лещина и капитан катера Юрий Молодцов. Также за смелость и оперативное оказание помощи благодарность объявлена фельдшерам Андрею Макарчуку и Светлане Морозовой. Старшего оперативного дежурного диспетчерской службы Олега Ржанова наградили за отважность и активную гражданскую позицию.