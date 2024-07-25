«Жуть и ад» грозят Хасанскому округу? Спасателей отправляют на юг Приморья

Posted 25 июля, 07:11
Published 25 июля, 07:11
Modified 25 июля, 07:33
Updated 25 июля, 07:33
Спасателей Главного управления МЧС России направили в Хасанский округ.
В связи с предстоящими опасными погодными условиями в Приморье, в муниципалитет прибыла аэрогруппировка Главного управления МЧС для предотвращения возможных проблем и помощи местным жителям.
Управление МЧС России в Приморском крае работает в режиме повышенной готовности и следит за обстановкой в муниципалитетах.
В настоящее время в семи населенных пунктах Приморья затоплены частные дома, участки территории и дороги. Спасатели организовали лодочные переправы, а службы дорожного обслуживания проводят аварийные восстановительные работы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявили «Предупреждение №1».