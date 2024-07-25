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Posted 25 июля, 07:11

Published 25 июля, 07:11

Modified 25 июля, 07:33

Updated 25 июля, 07:33

Подтопления ожидаются в Хасанском округе Приморья, туда едут спасатели

«Жуть и ад» грозят Хасанскому округу? Спасателей отправляют на юг Приморья

25 июля 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.

Подтопления ожидаются в Хасанском округе Приморья, туда едут спасатели

Сюжет
Безопасность
В Приморье прогнозируют возможность подтопления южных районов. Аэромобильную группировку Главного управления МЧС заранее направили в Хасанский округ для помощи жителям.

Спасателей Главного управления МЧС России направили в Хасанский округ.

В связи с предстоящими опасными погодными условиями в Приморье, в муниципалитет прибыла аэрогруппировка Главного управления МЧС для предотвращения возможных проблем и помощи местным жителям.

Управление МЧС России в Приморском крае работает в режиме повышенной готовности и следит за обстановкой в муниципалитетах.

В настоящее время в семи населенных пунктах Приморья затоплены частные дома, участки территории и дороги. Спасатели организовали лодочные переправы, а службы дорожного обслуживания проводят аварийные восстановительные работы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявили «Предупреждение №1».

«Предупреждение №1» объявлено в Приморском крае — грядёт апокалипсис?
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