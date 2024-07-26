Апокалипсис не страшен: люди рванули на море перед самым циклоном в Приморье — фото

Многие отдыхающие в Приморье перед приближением циклона хотели успеть на пляж, чтобы искупаться до того, как придут дожди. Несмотря на предупреждения и рекомендации, некоторые отдыхающие все равно решили рискнуть и отправиться на пляж. За считанные часы до ливня на трассах, которые ведут к местам отдыха, собрались огромные пробки.