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Posted 26 июля, 00:57

Published 26 июля, 00:57

Modified 26 июля, 00:59

Updated 26 июля, 00:59

Отдыхающие отправились на пляжи несмотря на грядущий циклон в Приморском крае

Апокалипсис не страшен: люди рванули на море перед самым циклоном в Приморье — фото

26 июля 2024, 00:57
Фото: 1MI.

Отдыхающие отправились на пляжи несмотря на грядущий циклон в Приморском крае

Сюжет
Дождь
Перед приходом ливней и гроз жители Приморья массово потянулись в сторону пляжей. В последний перед дождями вечер отдыхающие угодили в огромные пробки, некоторые умудрились даже спровоцировать аварии на ровном месте.

Многие отдыхающие в Приморье перед приближением циклона хотели успеть на пляж, чтобы искупаться до того, как придут дожди. Несмотря на предупреждения и рекомендации, некоторые отдыхающие все равно решили рискнуть и отправиться на пляж. За считанные часы до ливня на трассах, которые ведут к местам отдыха, собрались огромные пробки.

На Русском мосту во Владивостоке случилась даже авария. Очевидцы не представляют, как водители могли «стукнуться», машины в потоке ехали с черепашьей скоростью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье движется циклон сокрушительной силы.

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