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Posted 26 июля, 02:38

Published 26 июля, 02:38

Modified 26 июля, 02:40

Updated 26 июля, 02:40

Аварийным отключением света в Уссурийске заинтересовалась городская прокуратура

Без света остались сотни жителей крупного города Приморья — почему случилась авария

26 июля 2024, 02:38
Фото: Изображение Midjourney.

Аварийным отключением света в Уссурийске заинтересовалась городская прокуратура

Сюжет
Авария
Сегодня, 26 июля, в Уссурийске произошла авария на высоковольтной линии электропередачи. Без света остались жители улиц Чичерина, Тимирязева, Ленина и Калинина.

Под внезапное отключение попали более 90 частных домов и многоэтажек. Инцидент случился в 10 утра, но до сих пор полностью свет вернуть не удалось. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сразу после аварии сетевики начали восстановительные работы. Частично они уже завершились.

— Полное фактическое восстановление электроснабжения поставлено на контроль, — уточняет прокуратура Приморского края.

Ведомство начало проверку по факту аварийного отключения света. Оно изучит, как содержались и обслуживались электрические сети, а также выяснит, как вообще случилась авария.

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#Новости#Проверка#Уссурийск#Приморский край#Авария#Электроснабжение#Восстановительные работы#Приморье
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