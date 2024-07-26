Без света остались сотни жителей крупного города Приморья — почему случилась авария

Ведомство начало проверку по факту аварийного отключения света. Оно изучит, как содержались и обслуживались электрические сети, а также выяснит, как вообще случилась авария.



Ранее «Восток-Медиа» сообщало о перебоях в подаче холодной воды в нескольких многоэтажных домах Владивостока. Вода то появлялась, то исчезала, а до верхних этажей вообще не доходила — не хватало напора. Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку и сделала важное заявление.