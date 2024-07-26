Без света остались сотни жителей крупного города Приморья — почему случилась авария

Posted 26 июля, 02:38
Published 26 июля, 02:38
Modified 26 июля, 02:40
Updated 26 июля, 02:40
Под внезапное отключение попали более 90 частных домов и многоэтажек. Инцидент случился в 10 утра, но до сих пор полностью свет вернуть не удалось. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Сразу после аварии сетевики начали восстановительные работы. Частично они уже завершились.
— Полное фактическое восстановление электроснабжения поставлено на контроль, — уточняет прокуратура Приморского края.
Ведомство начало проверку по факту аварийного отключения света. Оно изучит, как содержались и обслуживались электрические сети, а также выяснит, как вообще случилась авария.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о перебоях в подаче холодной воды в нескольких многоэтажных домах Владивостока. Вода то появлялась, то исчезала, а до верхних этажей вообще не доходила — не хватало напора. Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку и сделала важное заявление.