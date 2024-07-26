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Posted 26 июля, 05:11

Published 26 июля, 05:11

Modified 26 июля, 05:13

Updated 26 июля, 05:13

Более 30 тысяч забытых вещей вернули пассажирам электричек в Приморском крае

Что делать, если вы забыли бриллианты в электричке в Приморском крае?

26 июля 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney.

Более 30 тысяч забытых вещей вернули пассажирам электричек в Приморском крае

Сюжет
Общественный транспорт
Удивительные вещи забывают пассажиры электричек в вагонах в Приморском крае. И речь отнюдь не о смартфонах, наушниках или книгах. Это — привычно. А вот забыть в электричке драгоценности или настоящее кимоно — вот это уже серьезно.

Более 30 тысяч забытых пассажирами электричек вещей были возвращены им персоналом АО «Экспресс Приморья». И это — только с начала 2024 года! В пресс-службе ведомства сообщили, что в тот же период прошлого года приморцы забывали в пригородных поездах вещей на 12 процентов меньше. Больше стало за год рассеянных среди жителей края?

Что чаще всего находят в вагонах электричек проводники? Разного рода гаджеты и аксессуары к ним, документы, косметику, украшения, игрушки, книги.

— При этом зимой очень часто в вагонах обнаруживаются бесхозные хоккейные клюшки и новогодние сувениры, — рассказали в пресс-службе АО «Экспресс Приморья». — Весной пассажиры то и дело забывают рассаду, садовый инвентарь, летом — пляжные принадлежности, осенью — школьные.

Назвали в пресс-службе и самые необычные находки: японское кимоно, бриллиантовые серьги и саженцы малины.

— Если вы забыли в вагоне электрички свои вещи и вышли на станции без них, сразу обратитесь в справочную службу вокзала либо к начальнику станции, — объяснили в пресс-службе. — Вам обязательно помогут. Но чтобы забрать вещи, вам нужно будет предъявить паспорт, билет на проезд и по возможности детально описать потерянные вещи. При верном описании вам вернут пропажу.

Ну, а если вы далеко не сразу вспомнили, что ваша вещь уехала вместе с электричкой, заполните электронную заявку. Вам предложат узнать пропажу по фотографии. Отметим, что склады забытых вещей есть не только на вокзалах, но и в некоторых депо.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, зачем родители Владивостока сажают детей в электрички.

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#Новости#Общество#Владивосток#Общественный транспорт#Фотография#Приморский край#Электрички#Потерянные вещи#Восток-Медиа#Электричка
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