Что делать, если вы забыли бриллианты в электричке в Приморском крае?

Более 30 тысяч забытых пассажирами электричек вещей были возвращены им персоналом АО «Экспресс Приморья». И это — только с начала 2024 года! В пресс-службе ведомства сообщили, что в тот же период прошлого года приморцы забывали в пригородных поездах вещей на 12 процентов меньше. Больше стало за год рассеянных среди жителей края?