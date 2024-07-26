Экскаватор «купался» вместе с людьми на пляже в Приморье — видео

Отдыхающие приехали на Тавайзу, а там даже техника купается. Люди были в недоумении: задавались вопросом, почему благоустройство пляжа проводят прямо посреди отдыхающих. По их словам, картина получилась странная: дети играют, а рядом прямо по воде экскаватор едет так, словно ничего не произошло. В сети появилось видео с ржавым купальщиком.