vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 00:05

Published 26 июля, 00:05

Modified 26 июля, 00:07

Updated 26 июля, 00:07

Тяжелая техника мочила гусеницы в воде рядом с отдыхающими на пляже в Приморье

Экскаватор «купался» вместе с людьми на пляже в Приморье — видео

26 июля 2024, 00:05
Фото: 1MI.

Тяжелая техника мочила гусеницы в воде рядом с отдыхающими на пляже в Приморье

Сюжет
Дети
На Тавайзе в Приморье было настолько жарко, что экскаватор помочил гусеницу в море прямо в нескольких метрах от отдыхающих. Ковш или корпус могли зацепить кого-нибудь из купающихся, переживают отпускники.

Несколько дней подряд в Приморье было так жарко, что даже экскаватор все-таки не выдержал и помочил в море гусеницу.

Отдыхающие приехали на Тавайзу, а там даже техника купается. Люди были в недоумении: задавались вопросом, почему благоустройство пляжа проводят прямо посреди отдыхающих. По их словам, картина получилась странная: дети играют, а рядом прямо по воде экскаватор едет так, словно ничего не произошло. В сети появилось видео с ржавым купальщиком.

Ранее «Восток-Медиа» писало о необычной хищнице, которую отдыхающие заметили на одном из популярных пляжей Приморья.

Страшная «хищница» вышла на берег популярного пляжа в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Не колышет: в Приморье наплевали на здравый смысл и купаются в опасном море — видео«Биде прямо на пляже»: ключ, который забил на Шаморе, обсуждают жители ПриморьяДолина гейзеров появилась на популярном пляже во Владивостоке — видео
#Общество#Видео#Дети#Благоустройство#Отдых#Купание#Техника#Гусеница#Приморский край#Вода#Пляж#Приморье#Восток-Медиа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика