Экскаватор «купался» вместе с людьми на пляже в Приморье — видео

Posted 26 июля, 00:05
Published 26 июля, 00:05
Modified 26 июля, 00:07
Updated 26 июля, 00:07
Несколько дней подряд в Приморье было так жарко, что даже экскаватор все-таки не выдержал и помочил в море гусеницу.
Отдыхающие приехали на Тавайзу, а там даже техника купается. Люди были в недоумении: задавались вопросом, почему благоустройство пляжа проводят прямо посреди отдыхающих. По их словам, картина получилась странная: дети играют, а рядом прямо по воде экскаватор едет так, словно ничего не произошло. В сети появилось видео с ржавым купальщиком.
Ранее «Восток-Медиа» писало о необычной хищнице, которую отдыхающие заметили на одном из популярных пляжей Приморья.