Эпичное завершение июля: похолодание до 15°C и сильные дожди ожидаются в Приморье

Posted 26 июля, 04:47
Published 26 июля, 04:47
Modified 26 июля, 04:49
Updated 26 июля, 04:49
В «Примгидромете» поделились прогнозами на конец второго летнего месяца, — регион вновь накроет циклон.
29 июля ударят дожди в большинстве районов края. Ночью температурный фон составит 15 — 22 °C, днем — 20 — 29 °C.
30 июля осадки сместятся к острову Хоккайдо, интенсивные дожди продолжат господствовать только на востоке. Максимальные температуры не изменятся.
31 июля прогнозируется рост атмосферного давления. Гребень охотского антициклона наведается в Приморье. Осадки окончательно покинут регион. Ночные температуры понизятся на 1 — 3 градуса, а дневные останутся высокими — 26 — 31 °C.
Во Владивостоке следующая неделя начнется с дождей. Минимальные температуры составят 19 — 21 °C, а дневные — 22 — 25 °C.
Во вторник осадки прекратятся, а воздух прогреется до 29 °C.
В среду в краевой столице станет свежо и прохладно, 29-градусная жара понизится до 22 — 25 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждет Приморье в ближайшие дни.