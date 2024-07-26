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Posted 26 июля, 04:47

Published 26 июля, 04:47

Modified 26 июля, 04:49

Updated 26 июля, 04:49

Июль закончится понижением температур и жуткими осадками в Приморье

Эпичное завершение июля: похолодание до 15°C и сильные дожди ожидаются в Приморье

26 июля 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney.

Июль закончится понижением температур и жуткими осадками в Приморье

Сюжет
Погода
Этим летом синоптическая обстановка принесла немало волнений жителям Приморья. На какой ноте июль покинет регион? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

В «Примгидромете» поделились прогнозами на конец второго летнего месяца, — регион вновь накроет циклон.

29 июля ударят дожди в большинстве районов края. Ночью температурный фон составит 15 — 22 °C, днем — 20 — 29 °C.

30 июля осадки сместятся к острову Хоккайдо, интенсивные дожди продолжат господствовать только на востоке. Максимальные температуры не изменятся.

31 июля прогнозируется рост атмосферного давления. Гребень охотского антициклона наведается в Приморье. Осадки окончательно покинут регион. Ночные температуры понизятся на 1 — 3 градуса, а дневные останутся высокими — 26 — 31 °C.

Во Владивостоке следующая неделя начнется с дождей. Минимальные температуры составят 19 — 21 °C, а дневные — 22 — 25 °C.

Во вторник осадки прекратятся, а воздух прогреется до 29 °C.

В среду в краевой столице станет свежо и прохладно, 29-градусная жара понизится до 22 — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждет Приморье в ближайшие дни.

Сильные ливни и 32 градуса жары: какая погода ожидается в ближайшие дни в Приморье?
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