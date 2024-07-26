Грузовик в кювете, трасса в дровах: серьезное ДТП случилось в Приморье — видео

Posted 26 июля, 01:50
Published 26 июля, 01:50
Modified 26 июля, 01:52
Updated 26 июля, 01:52
Огромный грузовик груженый досками перевернулся недалеко от Шумного в Черниговском округе Приморья. Предположительно, авария случилась из-за заноса на мокрой трассе. На месте уже работают спецслужбы, ГАИ выясняет обстоятельства ДТП.
Видео с места происшествия появилось в сети. Тягач перевернулся набок, груз рассыпался по обочине и проезжей части.
Что произошло с водителем, неизвестно. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием мотоциклиста в Приморском крае.