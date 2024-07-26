Грузовик в кювете, трасса в дровах: серьезное ДТП случилось в Приморье — видео

Серьезная авария с лесовозом произошла в Приморском крае

Сюжет ДТП

Грузовик с досками перевернулся на трассе возле Шумного в Черниговском округе Приморья. Очевидцы предполагаю, из-за чего могла случиться авария. На месте уже работают спецслужбы.

Огромный грузовик груженый досками перевернулся недалеко от Шумного в Черниговском округе Приморья. Предположительно, авария случилась из-за заноса на мокрой трассе. На месте уже работают спецслужбы, ГАИ выясняет обстоятельства ДТП. Видео с места происшествия появилось в сети. Тягач перевернулся набок, груз рассыпался по обочине и проезжей части. Что произошло с водителем, неизвестно. О пострадавших не сообщается. Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием мотоциклиста в Приморском крае. Мотоциклист влетел в машину, сломал себе ногу и дал деру — его ищет полиция Узнать подробнее