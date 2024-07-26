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Posted 26 июля, 01:50

Published 26 июля, 01:50

Modified 26 июля, 01:52

Updated 26 июля, 01:52

Серьезная авария с лесовозом произошла в Приморском крае

Грузовик в кювете, трасса в дровах: серьезное ДТП случилось в Приморье — видео

26 июля 2024, 01:50
Фото: Изображение Midjourney.

Серьезная авария с лесовозом произошла в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Грузовик с досками перевернулся на трассе возле Шумного в Черниговском округе Приморья. Очевидцы предполагаю, из-за чего могла случиться авария. На месте уже работают спецслужбы.

Огромный грузовик груженый досками перевернулся недалеко от Шумного в Черниговском округе Приморья. Предположительно, авария случилась из-за заноса на мокрой трассе. На месте уже работают спецслужбы, ГАИ выясняет обстоятельства ДТП.

Видео с места происшествия появилось в сети. Тягач перевернулся набок, груз рассыпался по обочине и проезжей части.

Что произошло с водителем, неизвестно. О пострадавших не сообщается.

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