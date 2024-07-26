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Posted 26 июля, 03:12

Published 26 июля, 03:12

Modified 26 июля, 03:14

Updated 26 июля, 03:14

Халатность бывшей сотрудницы полиции «прикрыла» мигранта-преступника в Приморье

Мигранта-убийцу, бандита и похитителя «пригрела» экс-полицейская в Приморье

26 июля 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney.

Халатность бывшей сотрудницы полиции «прикрыла» мигранта-преступника в Приморье

Сюжет
Суд
Бывшую начальницу миграционного отдела полиции Владивостока обвиняют в халатности. Она дважды продлила срок пребывания мигранта в РФ. Нелегал оказался убийцей, бандитом и похитителем.

В Приморье в суд направили уголовное дело о халатности, из-за которой нелегальный иммигрант получил возможность остаться в стране.

Заместитель прокурора края подписал обвинительное заключение против бывшего руководителя отдела миграции полицейского управления № 4 Владивостока. Ей предъявлено обвинение по статье УК РФ о халатности, которая привела к серьезному нарушению законных интересов общества и государства.

Бывшую сотрудницу полиции обвиняют в том, что в марте и июне 2023 года она не проверила подлинность разрешения на работу, предоставленного иностранным гражданином, и дважды продлила его пребывание в России.

Мужчина не мог находиться на территории страны, так как ранее был осужден за убийство и после отбытия наказания ему было запрещено въезжать в РФ до 2026 года.

В период пребывания в России без документов мигрант совершил серьезные преступления, включая акты бандитизма и похищения людей. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по соответствующим статьям УК РФ.

Дело экс-начальницы отдела миграции передадут во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «мигрантском общепите», который наделал шума в Приморье.

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