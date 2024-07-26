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Posted 26 июля, 03:44

Published 26 июля, 03:44

Modified 26 июля, 03:46

Updated 26 июля, 03:46

Малолетний преступник стал курьером у аферистов в Приморском крае

Мошенники взяли подростка в банду и подослали к обманутой женщине в Приморье

26 июля 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney.

Малолетний преступник стал курьером у аферистов в Приморском крае

Сюжет
Мошенники
В Приморье 17-летний житель села Камень-Рыболов решил заработать денег, но попал в банду мошенников. Он забирал деньги у обманутых жертв аферистов. Завели ли на подростка уголовное дело?

В мае этого года парень откликнулся на объявление в Telegram, где предлагалось заработать. Несовершеннолетнему дали задание получить деньги от обманутого аферистами человека и перевести на указанный счет. Подросток согласился и выехал к жертве — жительнице Ханкайского района.

Женщина передала молодому человеку 115 тысяч рублей. В краевой прокуратуре уточняют, что потерпевшая была уверена, что ее внучка сбила человека и что эти деньги могут помочь виновнице вымышленного ДТП. Это так называемая схема «Ваш родственник попал в беду».

Молодой курьер взял средства без лишних вопросов, записал видеоотчет «о проделанной работе» и отправил заказчикам.

— Доля малолетнего преступника составила 10 тыс рублей, — уточняет прокуратура.

Личность парня быстро установили. Он признал вину и полностью возместил ущерб потерпевшей. В связи с этим подростка освободили от уголовной ответственности, но применили к нему меры воспитательного воздействия. Молодого человека передали под надзор родителей. Если он не будет исполнять возложенные ограничения, то воспитательные меры отменят, а парня привлекут к уголовной ответственности.

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#Новости#Мошенники#Обман#Банда#Подросток#Приморский край#Приморье#Происшествия#Ханкайский округ
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