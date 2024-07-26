Мошенники взяли подростка в банду и подослали к обманутой женщине в Приморье

Личность парня быстро установили. Он признал вину и полностью возместил ущерб потерпевшей. В связи с этим подростка освободили от уголовной ответственности, но применили к нему меры воспитательного воздействия. Молодого человека передали под надзор родителей. Если он не будет исполнять возложенные ограничения, то воспитательные меры отменят, а парня привлекут к уголовной ответственности.