Мошенники взяли подростка в банду и подослали к обманутой женщине в Приморье

Posted 26 июля, 03:44
Published 26 июля, 03:44
Modified 26 июля, 03:46
Updated 26 июля, 03:46
В мае этого года парень откликнулся на объявление в Telegram, где предлагалось заработать. Несовершеннолетнему дали задание получить деньги от обманутого аферистами человека и перевести на указанный счет. Подросток согласился и выехал к жертве — жительнице Ханкайского района.
Женщина передала молодому человеку 115 тысяч рублей. В краевой прокуратуре уточняют, что потерпевшая была уверена, что ее внучка сбила человека и что эти деньги могут помочь виновнице вымышленного ДТП. Это так называемая схема «Ваш родственник попал в беду».
Молодой курьер взял средства без лишних вопросов, записал видеоотчет «о проделанной работе» и отправил заказчикам.
— Доля малолетнего преступника составила 10 тыс рублей, — уточняет прокуратура.
Личность парня быстро установили. Он признал вину и полностью возместил ущерб потерпевшей. В связи с этим подростка освободили от уголовной ответственности, но применили к нему меры воспитательного воздействия. Молодого человека передали под надзор родителей. Если он не будет исполнять возложенные ограничения, то воспитательные меры отменят, а парня привлекут к уголовной ответственности.