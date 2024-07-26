«Оптимистической трагедией» завершился театральный фестиваль во Владивостоке

Напомним, организованный по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, фестиваль «Место силы — Владивосток» в течение недели буквально окунул столицу ДФО в атмосферу творчества. Для участников проходили мастерские, в которых ведущие эксперты делились секретами профессионального мастерства — актёрского, например, или работы театрального критика. Главная цель фестиваля — показать молодым талантливым жителям Приморья, ДФО, что для того, чтобы самореализоваться в искусстве, всерьёз заявить о себе, не надо обрывать свои корни и отправляться «покорять Москву». Все возможности для самореализации есть здесь, во Владивостоке.