«Оптимистической трагедией» завершился театральный фестиваль во Владивостоке

Posted 26 июля, 00:34
Published 26 июля, 00:34
Modified 26 июля, 00:36
Updated 26 июля, 00:36
Напомним, организованный по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, фестиваль «Место силы — Владивосток» в течение недели буквально окунул столицу ДФО в атмосферу творчества. Для участников проходили мастерские, в которых ведущие эксперты делились секретами профессионального мастерства — актёрского, например, или работы театрального критика. Главная цель фестиваля — показать молодым талантливым жителям Приморья, ДФО, что для того, чтобы самореализоваться в искусстве, всерьёз заявить о себе, не надо обрывать свои корни и отправляться «покорять Москву». Все возможности для самореализации есть здесь, во Владивостоке.
Прошла и большая деловая программа — форум театральных менеджеров, где директора театров со всей страны учились выстраивать взаимодействие с властью, с меценатами и делились своим опытом в этой сфере.
Зрители Владивостока увидели восемь спектаклей — лучшие театральные работы России, в том числе постановку «Левша» (16+) театра из Макеевки, «Сны Пенелопы» (16+) театра Моссовета, «Так возможно, так близко…» (16+) театра «Цехъ».
Но главным подарком столице ДФО от фестиваля стала постановка спектакля — эскиза, как неустанно подчёркивал режиссёр Владимир Панков — «Оптимистическая трагедия» (16+) по пьесе Всеволода Вишневского. Спектакль в жанре саунд-драмы рождался в недрах творческой мастерской Владимира Панкова во время работы фестиваля. Теперь он войдёт в репертуар Приморского краевого театра молодёжи, актёры которого и составили костяк работавшей над спектаклем команды.
— Это постановка о самом важном — о любви к родине и о том, что мы должны гордиться своей страной, — подчеркнул Владимир Панков. — Над спектаклем работало шесть творческих групп, затем мы объединяли их наработки. Надеюсь, у нас получилось.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил Владимира Панкова лично и всех участников мастерской, всех организаторов фестиваля за прекрасную постановку и за фестиваль в целом.
— Я искренне благодарен творческому коллективу, которому удалось за столь небольшой срок создать потрясающий спектакль, — сказал Олег Кожемяко. — Эта работа — пример и вдохновение для молодых приморцев, желающих связать свою жизнь с театром.
Глава региона отметил актуальность темы спектакля для Приморья — региона морского, военно-морского, места, где более ста лет назад завершилась Гражданская война.
— Уверен, что фестиваль «Место силы — Владивосток» не прощается, что он вернётся через год и станет традиционным, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Лауреаты премии «Золотая рыбка» фестиваля «Место силы — Владивосток»
Номинация: «Актёр» — Анастасия Чалдина
Номинация: «Менеджер» — Ольга Смирнова, директор Амурской областной филармонии
Номинация: «Театральный критик и журналист» — Ксения Сухих
Номинация: «Команда Медиапрактикума» — Ангелина Рожок (СММ), Валерия Карпенко (клипмейкер), Татьяна Переверзева (фотограф)
Почётная премия — Владимир Панков, режиссёр
Благодарственными письмами губернатора Приморского края были награждены эксперты фестиваля, возглавлявшие деловую программу и творческие мастерские: Кирилл Крок, Владимир Панков, Дмитрий Бикбаев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие спектакли увидел Владивосток в рамках фестиваля.