Паводок смыл две плиты под мостом в селе Приморья — можно ли там ездить

Posted 26 июля, 03:20
Published 26 июля, 03:20
Modified 26 июля, 03:22
Updated 26 июля, 03:22
Мост расположен на втором километре дороги Авангард — Мельники — Залесье. Очевидцы опубликовали видео, снятое под ним. В ролике видно, что потоки воды снесли пару плит.
В краевом Минтрансе прокомментировали ситуацию с мостом. Оказывается, проезд по сооружению закрыт уже несколько дней. Но у водителей не должно возникнуть проблем — рядом есть объезд, которым могут воспользоваться все виды транспорта
— Решение по дальнейшим работам с мостом будет принято после обследования, которое станет возможным, когда спадёт уровень воды, — уточнили сотрудники министерства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какой муниципалитет Приморья по прогнозам синоптиков больше всего пострадает от приближающегося дождя.