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Posted 26 июля, 03:20

Published 26 июля, 03:20

Modified 26 июля, 03:22

Updated 26 июля, 03:22

Проезд по опасному мосту закрыли в Приморском крае

Паводок смыл две плиты под мостом в селе Приморья — можно ли там ездить

26 июля 2024, 03:20
Фото: 1MI.

Проезд по опасному мосту закрыли в Приморском крае

Сюжет
Мост
Новые медиа сообщают о страшных последствиях паводка в Партизанском городском округе Приморского края. Здесь в районе села Авангард смыло две плиты под мостом. Ситуацию прокомментировали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Мост расположен на втором километре дороги Авангард — Мельники — Залесье. Очевидцы опубликовали видео, снятое под ним. В ролике видно, что потоки воды снесли пару плит.

В краевом Минтрансе прокомментировали ситуацию с мостом. Оказывается, проезд по сооружению закрыт уже несколько дней. Но у водителей не должно возникнуть проблем — рядом есть объезд, которым могут воспользоваться все виды транспорта

— Решение по дальнейшим работам с мостом будет принято после обследования, которое станет возможным, когда спадёт уровень воды, — уточнили сотрудники министерства.
Видео: suetanhk.

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