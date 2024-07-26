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Posted 26 июля, 05:22

Published 26 июля, 05:22

Modified 26 июля, 05:24

Updated 26 июля, 05:24

Примсоцбанк ввел накопительные счета с приветственной ставкой до 18%

Примсоцбанк ввел накопительные счета с приветственной ставкой до 18%

26 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
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Примсоцбанк ввел накопительные счета с максимальной выгодой до 18%, при первом открытии счета. Теперь вы можете откладывать деньги на будущее и получать прибыль от своих накоплений. Накопительные счета от Примсоцбанка — это удобный и надежный способ сохранить свои сбережения и заработать на них.

Повышенная ставка накопительного счета 18% действует первые 2 расчетных периода. Расчетный период 30 дней. Далее процентная ставка составляет 11%. Дополнительные взносы вы можете вносить без ограничений. Проценты начисляются на сумму ежедневного фактического остатка, находящегося на Счете на начало дня в соответствующем Расчетном периоде. Выплата процентов за каждый Расчетный период осуществляется в последний день расчетного периода, путем причисления к сумме денежных средств на Счете.

Не упустите возможность открыть накопительный счет в Примсоцбанке и начать планировать свое финансовое будущее уже сегодня!

Подробную информацию Вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800)350-42-02.


#Примсоцбанк
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