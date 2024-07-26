Страх и ненависть в Лесозаводске: обвиняемому в краже приморцу переломали ребра

Posted 26 июля, 06:55
Published 26 июля, 06:55
Modified 5 ноября, 07:39
Updated 5 ноября, 07:39
В прицеле журналистов-расследователей «Восток-Медиа» оказался Лесозаводск и местные полицейские в руках которых находится одно очень странное уголовное дело. Сотрудники полиции считают, что в феврале мужчина, приехавший в город в гости к матери, залез в квартиру местного жителя и украл у него из куртки четыре тысячи рублей. Казалось бы, абсолютно плевое дело, но дьявол кроется в мелочах.
Мужчина, который залез в квартиру — ранее уже был осужден и потерпевшим по его делу как раз проходил человек, в квартиру которого он проник. Неожиданное совпадение, ничего не скажешь. После того, как судебная тяжба завершилась, потерпевший сменил место жительства, устроившись в другой квартире. По логике лесозаводских полицейских, мужчина проник в эту новую квартиру и украл куртку, в кармане которой лежали четыре тысячи рублей. Кстати, в момент задержания у него с собой были наличные деньги, 15 000 рублей. Зачем «не будучи на мели» идти на дело — большая загадка.
Странно, что мужчина в момент, когда он шел на ограбление, не споткнулся о чемодан с валютой, потому что ему в этот день везло просто невероятно — обвинение настаивает, что, по случайному стечению обстоятельств, он дернул ручку случайной двери в случайном подъезде и в разгар зимы вечером она оказалась не заперта. А за дверью на вешалке висела куртка человека, у которого двадцать лет назад он угнал машину.
Сам задержанный с таким положением вещей согласился и даже подписал явку с повинной, правда через 11 часов общения с лесозаводскими полицейскими ему понадобилась госпитализация в районную больницу. Признание в преступлении обошлось ему закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами, ссадинами и переломами четырех ребер.
То, что происходило далее нельзя назвать иначе, как правоохранительной магией — фокусами с бумагой, которым может позавидовать любой участник шоу талантов. 13 февраля задержанный пожаловался следователю на примененное к нему насилие. Рапорт по факту применения физического насилия «приехал» в Следственный комитет 26 февраля. Пока бумаги «шли» в следственный отдел, избитого уже этапировали в следственный изолятор и у следователей Следственного комитета не получилось его опросить. Еще немного магии цифр — заявление от Марченко с выпиской из больницы в Следственном комитете было зарегистрировано 13 февраля, а объяснение следователь Следственного комитета получил только третьего апреля.
Для того чтобы изолировать пострадавшего от сотрудников полиции человека и не дать ему обратиться в Следственный комитет и к журналистам, следователь предоставила в суде характеристику, где он характеризовался исключительно как человек с очень негативными качествами, хотя его адвокатом в материалы дела была представлена совсем иная, положительная, характеристика. По этому поводу адвокаты задержанного направили соответствующее заявление о проведении служебной проверки. Оно было зарегистрировано, но результаты проведения проверки к защите до сих пор не пришли.
Подмена материалов уголовного дела, если она имела место быть, уже само по себе преступление, кроме того, усматриваются некоторые признаки преступления и в поломанных ребрах задержанного за кражу четырех тысяч рублей человека. Возникает вполне резонный вопрос — зачем? Зачем отдельные сотрудники полиции так стараются ради настолько незначительного дела? Среди участников этого разбирательства нет локальных олигархов или птиц высокого криминального полета ради привлечения которых к ответственности можно было бы оправдать риск лишения работы. Уголовное дело тоже не выдающееся, его с очень большой натяжкой можно считать «преступлением века». Это рядовое разбирательство, каких в регионе происходят сотни и сотни в непрерывном режиме.
Скорее всего имеет место быть феномен «снежного шара», когда сотрудники полиции немного переборщили с применением насилия (четыре сломанных ребра тому доказательство) и теперь пытаются оттереть влажными салфетками с погон кровь и мясо тех, кого они успели перемолоть.
Тем не менее, эта ситуация намного страшнее чем кажется — человек находится под стражей уже шесть месяцев. Полгода за решеткой, поломанные ребра, оставленное в застенках здоровье, это цена, которую он уже заплатил за кражу четырех тысяч рублей, в которой его обвиняют. И сколько еще времени он проведет в заключении и сколько здоровья положит на алтарь правоохранительной системы — одному Богу известно.
При взгляде на это дело возникает только один вопрос — как регион намеревается привлекать молодых специалистов в муниципалитеты и поднимать местные производственные мощности, если в любой момент молодой специалист может оказаться в городской больнице с переломанными ребрами в городской больнице из-за того, что у кого-то из местных пропали из куртки четыре тысячи рублей.
Прогрессивное общество, по всей видимости, наивно полагало, что пытки в полицейских участках остались в далеких нулевых и сегодня правоохранители, это люди высокой компетенции, которые стоят на страже общественного порядка и обладают высокими требованиями как к себе, так и к окружающим. Увы, но подобные случаи перечеркивают этот образ и возвращают общество к отправной точке — когда о визите в полицейский участок следовало уведомить родных и близких, а еще адвоката, а лучше нескольких.