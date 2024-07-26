Страх и ненависть в Лесозаводске: обвиняемому в краже приморцу переломали ребра

Мужчина, который залез в квартиру — ранее уже был осужден и потерпевшим по его делу как раз проходил человек, в квартиру которого он проник. Неожиданное совпадение, ничего не скажешь. После того, как судебная тяжба завершилась, потерпевший сменил место жительства, устроившись в другой квартире. По логике лесозаводских полицейских, мужчина проник в эту новую квартиру и украл куртку, в кармане которой лежали четыре тысячи рублей. Кстати, в момент задержания у него с собой были наличные деньги, 15 000 рублей. Зачем «не будучи на мели» идти на дело — большая загадка.