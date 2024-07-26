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Posted 25 июля, 23:40

Published 25 июля, 23:40

Modified 25 июля, 23:40

Updated 25 июля, 23:40

В Гонконге прошла выездная сессия Восточного экономического форума

25 июля 2024, 23:40
24–25 июля в Гонконге прошла выездная сессия Восточного экономического форума. Делегаты от России и Гонконга обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей и новые возможности для сотрудничества.

По итогам мероприятия отмечалось, что предприниматели из Гонконга планируют представить свои инвестиционные проекты на ВЭФ-2024. В роли организатора Восточного экономического форума выступает Фонд Росконгресс. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

С российской стороны участниками сессии стали замдиректора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов, исполняющий обязанности генконсула Российской Федерации в специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики Вадим Савин и директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Форматом сессии стала серия встреч с представителями крупных деловых объединений и бизнес-сообщества Гонконга. Участники рассмотрели проблему развития контактов между российскими и гонконгскими компаниями, особое внимание уделив перспективам торгово-экономических отношений и укреплению делового партнерства.

Первый день мероприятия был посвящен встрече с представителями Всекитайского собрания народных представителей от Гонконга и Китайской генеральной Торгово-промышленной палаты, которая охватывает такие важные отрасли, как промышленность, торговля, девелопмент и финансовый бизнес. Во второй день проводились встречи с членами Совета по развитию торговли Гонконга (HKTDC) и Инвестиционного союза Гонконга (InvestHK).

В ходе переговоров не раз упоминалось, что Гонконг, будучи важным финансовым центром мирового уровня, играет ведущую роль в международной экономике. Его открытость к рынкам, благоприятный деловой климат и инновационная среда обеспечивают ему привлекательность в качестве партнера для России. Его уникальный опыт и возможности способны существенно ускорить развитие российского финансового рынка.

В ходе выездной сессии состоялась комплексная презентация возможностей для иностранного бизнеса от Фонда Росконгресс. В рамках презентации были представлены такие проекты, как Петербургский международный экономический форум, Российский туристический форум «Путешествуй!», Российская энергетическая неделя, Российский форум индустрии дизайна и Восточный экономический форум. Эти мероприятия призваны познакомить международное сообщество с инвестиционным потенциалом России и открывают новые возможности для сотрудничества.

Восточный экономический форум, ежегодно объединяющий представителей бизнеса, государственной власти, экспертного сообщества и международных организаций, пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум обеспечит крупную международную площадку для обсуждения вопросов экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

#Общество
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