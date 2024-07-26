В Гонконге прошла выездная сессия Восточного экономического форума

Первый день мероприятия был посвящен встрече с представителями Всекитайского собрания народных представителей от Гонконга и Китайской генеральной Торгово-промышленной палаты, которая охватывает такие важные отрасли, как промышленность, торговля, девелопмент и финансовый бизнес. Во второй день проводились встречи с членами Совета по развитию торговли Гонконга (HKTDC) и Инвестиционного союза Гонконга (InvestHK).