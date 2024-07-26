Вдохнови своим путешествием по Дальнему Востоку земляков и получи три миллиона

Ролики, которые будут заявлены на конкурс (между прочим, принять участие в проекте могут даже те видео, что вы снимали, например, в прошлом и даже в 2022 году), увидят сотни тысяч — а то и миллионы — зрителей. Ролики о путешествиях и приключениях путешественников во время поездок по Дальнему Востоку будут показаны на региональных телеканалах, в кинотеатрах по всему ДФО. Мало того, видео победителей покажут ведущие федеральные каналы.