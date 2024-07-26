Вдохнови своим путешествием по Дальнему Востоку земляков и получи три миллиона

Posted 26 июля, 03:06
Published 26 июля, 03:06
Modified 26 июля, 03:08
Updated 26 июля, 03:08
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: конкурс видеороликов о путешествиях «Дальний Восток — земля приключений» (6+) не просто сулит победителю приз в три миллиона рублей, он даёт возможность стать настоящим «трэвэл-блоггером».
Отметим, что конкурс проходит по инициативе полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в рамках исполнения поручений президента России
Владимира Путина о развитии внутреннего туризма.
Судите сами, сколько интересного обещает конкурс каждому участнику.
Начнём с наград победителям. Автор лучшего фильма получит три миллиона рублей. Победитель в одной из трех номинаций — миллион рублей, приз обладателям второго места — по 300 тысяч рублей, третьего — по 100 тысяч рублей.
Ролики, которые будут заявлены на конкурс (между прочим, принять участие в проекте могут даже те видео, что вы снимали, например, в прошлом и даже в 2022 году), увидят сотни тысяч — а то и миллионы — зрителей. Ролики о путешествиях и приключениях путешественников во время поездок по Дальнему Востоку будут показаны на региональных телеканалах, в кинотеатрах по всему ДФО. Мало того, видео победителей покажут ведущие федеральные каналы.
И вот что еще важно — принять участие в конкурсе может каждый. Вовсе не обязательно быть «гуру» путешествий или владеть камерой профессионально. Даже дети в сопровождении взрослых имеют возможность отправиться в видеопутешествие. Кстати, в первом сезоне конкурса жюри отметило и работы, снятые на самый простой смартфон.
Кстати, в жюри, которое будет оценивать работы участников, в 2024 году вошли призёры конкурса прошлого года.
Вы, возможно, не задумывались об этом, но ваше путешествие может вдохновить других людей, кому-то захочется увидеть именно эти места. Важно, что ро результатам второго сезона конкурса отчетные сведения и видеофильмы участников будут добавлены на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.
— Дальневосточный округ занимает одну треть территории всей Российской Федерации. Здесь уникальная природа, удивительный животный и растительный мир, а многие люди даже не знают об этом, так как никогда не бывали на Дальнем Востоке. Конкурс «Дальний Восток — земля приключений» как раз создан для того, чтобы показать красоты наших земель и рассказать от первого лица о самых необыкновенных уголках Дальнего Востока и, в частности, нашего Приморского края, — отметила министр туризма Приморья Наталья Набойченко.
В этом году конкурс проводится по трем номинациям: «Пешее путешествие», «Водное путешествие» и «Зимнее путешествие». Заявки принимаются до 30 декабря — на сайте ПутешественникДВ.рф.
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