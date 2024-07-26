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Posted 26 июля, 04:05

Published 26 июля, 04:05

Modified 26 июля, 04:07

Updated 26 июля, 04:07

Юных сап-сёрферов и их болельщиков ждут призы от «УРСЫ»

Юных сап-сёрферов и их болельщиков ждут призы от «УРСЫ»

26 июля 2024, 04:05
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
Фабрика мороженого «УРСА» приглашает всех стать участниками и болельщиками гонок на сапах в это воскресенье. Соревнования пройдут в бухте Парис на острове Русский.

За призы Первенства Приморского края здесь будут бороться юниоры в двух дисциплинах. В 11 часов на старт выйдут участники Техрейса, в 13 — короткого Спринта. Фабрика мороженого «УРСА» приготовила призы не только для юных спортсменов, но и для зрителей и болельщиков!

«В 12 часов будет разыграна коробка мороженого среди участников гонки на тандемах: победит та команда болельщиков, которая первой придет на финиш со всеми шестью членами экипажа на борту. А в 14 часов мороженое будет разыграно среди любителей фристайла на сапах!», — рассказал Роберт Ни, организатор соревнований.

На берегу поддерживать всех участников весь день будет символ Фабрики мороженого медведь Урса, который с радостью подарит свою любовь и объятия и поможет сделать яркие фотографии у фотозоны Фабрики мороженого «УРСА».

Отметим, что Фабрика Мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых и талантливых приморцев. Так, в прошлом году при поддержке компании прошёл «Динамо-Кубок», «Забег первых» и Летний Кубок КВН, первые зимние игры «Дети Приморья».

#Урса
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