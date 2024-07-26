Юных сап-сёрферов и их болельщиков ждут призы от «УРСЫ»

За призы Первенства Приморского края здесь будут бороться юниоры в двух дисциплинах. В 11 часов на старт выйдут участники Техрейса, в 13 — короткого Спринта. Фабрика мороженого «УРСА» приготовила призы не только для юных спортсменов, но и для зрителей и болельщиков!