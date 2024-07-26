Жертва непогоды: легковушку раскромсало в ДТП на объездной трассе Владивостока — фото

К слову, около съезда в микрорайон Снеговая падь расположилась одна из жертв погодной ситуации. Водитель Toyota Prius врезался в леерное ограждение при неизвестных обстоятельствах. Серьезно пострадавшую машину развернуло от удара. О состоянии рулевого не сообщается.