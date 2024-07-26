vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 03:34

Published 26 июля, 03:34

Modified 26 июля, 03:36

Updated 26 июля, 03:36

Изувеченный автомобиль развернуло от удара в Приморье

Жертва непогоды: легковушку раскромсало в ДТП на объездной трассе Владивостока — фото

26 июля 2024, 03:34
Фото: 1MI.

Изувеченный автомобиль развернуло от удара в Приморье

Сюжет
Погода
Жуткая авария случилась в пригороде Владивостока. Вероятно, дожди и туман стали судьбоносными обстоятельствами страшного столкновения.

Многие уголки Приморского края, в частности Владивосток, оказались под влиянием мощных осадков. Объездная трасса вновь окутана туманом. Такие обстоятельства нередко влияют на аварийную обстановку в регионе.

К слову, около съезда в микрорайон Снеговая падь расположилась одна из жертв погодной ситуации. Водитель Toyota Prius врезался в леерное ограждение при неизвестных обстоятельствах. Серьезно пострадавшую машину развернуло от удара. О состоянии рулевого не сообщается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о столкновении малолитражки и самоката на кольце Третьей Рабочей в краевой столице.

Беспечный самокатчик пошел на таран во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Одного госпитализировали»: серьезное ДТП произошло во Владивостоке — фотоРаскатал по проезжей части: пешехода сбили в Уссурийске — видео«Бросил умирающую подругу?»: подросток спровоцировал смертельную аварию в Приморье
#Новости#Погода#Владивосток#Микрорайон#Приморский край#ДТП#Жертва#Авария#Осадки#Восток-Медиа#Происшествия#Пострадавший#Столкновение#Toyota Prius#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика