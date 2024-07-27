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Posted 27 июля, 07:05

Published 27 июля, 07:05

Modified 27 июля, 07:07

Updated 27 июля, 07:07

Эпидемия отпускников грозит отдыхающим в Приморье

Уйти в отпуск и заболеть — эпидемия грозит отдыхающим в Приморье

27 июля 2024, 07:05
Фото: 1MI.

Эпидемия отпускников грозит отдыхающим в Приморье

Сюжет
Туризм
Часто люди подхватывают простуду, или даже что-то похуже, как только уйдут в отпуск. Особенно это касается тех, кто уезжает куда-то из своего региона. О том, что делать, чтобы не слечь в свой законный отпуск, жителям Приморья рассказали эксперты.

Одна из основных причин — акклиматизация. Многие уезжают в отпуск сильно уставшими или после серьезного стресса. В таких случаях организм просто не справляется с изменениями окружающей среды. Адаптируясь к внешним факторам он может пробудить заболевания, рассказала «Новым Известиям» Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic.

Резкая смена режима дня тоже может грозить снижением иммунитета и повышенной восприимчивостью к болезням. Излишний трудоголизм тоже может «добить» накануне поездки или ухода в отпуск — организм работает на износ и всеми силами пытается заставить человека наконец-то отдохнуть.

Чтобы избежать «синдрома туриста» стоит не перегружать отпуск и отказаться от слишком насыщенной программы. Даже если хочется успеть все, вряд ли это пойдет на пользу. Лучше не рисковать и дать себе действительно отдохнуть, пусть и увидеть немного меньше.

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