Автомобилисты из Приморья сетуют: азиатский производитель заблокировал «серый» импорт

Официальный представитель Zeekr International заявил, что в моделях, сошедших с конвейера после 15 июля, будет появляться уведомление о том, что машина находится за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре о покупке автомобиля. После чего на экране появится предложение о возврате транспорта в Поднебесную.