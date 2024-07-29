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Posted 29 июля, 03:46

Published 29 июля, 03:46

Modified 29 июля, 03:52

Updated 29 июля, 03:52

Азиатские автомобили больше не доберутся до Приморья по параллельному импорту

Автомобилисты из Приморья сетуют: азиатский производитель заблокировал «серый» импорт

29 июля 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney.

Азиатские автомобили больше не доберутся до Приморья по параллельному импорту

Сюжет
Безопасность
Один из автогигантов Китая «прикрывает лавочку» параллельного импорта. Теперь свежие модели данного производителя не появятся в Приморье при помощи неофициальных автодилеров.

Казахстанское издание Tengri Auto сообщило, что китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировку электрокаров, вывезенных из страны по «серому» импорту. В спортивных электромобилях, выпущенных для отечественных автолюбителей, но которые функционируют вне страны, перестанет работать мультимедиа.

Официальный представитель Zeekr International заявил, что в моделях, сошедших с конвейера после 15 июля, будет появляться уведомление о том, что машина находится за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре о покупке автомобиля. После чего на экране появится предложение о возврате транспорта в Поднебесную.

«Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr», — отметили в Tengri Auto.

Таким образом производитель беспокоится о безопасности клиентов. Более того, официальные дистрибьюторы никак не помогут тем, кто приобрел машины по параллельному импорту.

Корреспондент «Восток-Медиа» заглянул на один из порталов для продажи автомобилей, чтобы изучить модельный ряд Zeekr, представленный на рынке Приморья.

Важно отметить, что свежих авто 2024 года на сайте крайне мало. В основном представлены модели прошлого года. А цены на элитный экологичный транспорт довольно внушительные, — от 4 400 000 рублей.

К слову, электромобиль текущего года, цена которого достигает 8 000 000 рублей, имеет исчерпывающее описание. Владелец сразу обозначил, что оформление авто осуществили 17 июня 2024 года, незадолго до введения новых мер. Продавец также упомянул об уплате утилизационного сбора, который не так давно «ранил» приморских любителей японских машин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Китай и Россия обсудят сотрудничество в автомобильной сфере на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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#Общество#Россия#Безопасность#Владивосток#Китай#Экология#Автомобили#Рынок#Импорт#Казахстан#Приморский край#Приморье
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