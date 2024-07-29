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Posted 29 июля, 05:33

Published 29 июля, 05:33

Modified 29 июля, 05:35

Updated 29 июля, 05:35

Незаконное проживание иностранцев выявили в складах во Владивостоке

Десятки нелегалов нашли в складах на Фадеева во Владивостоке — видео

29 июля 2024, 05:33
Фото: 1MI.

Незаконное проживание иностранцев выявили в складах во Владивостоке

Сюжет
Пожар
После пожара на складе в районе Спортивной во Владивостоке прокуратура начала проверку. Сообщили, что в том месте могут нелегально проживать иностранцы. Выяснилось, что десятки нелегалов жили в помещениях на Фадеева.

После пожара на складе на Фадеева в июне 2024 года прокуратура Владивостока организовала проверку. Сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что на прилегающей территории возможно незаконное проживание иностранцев.

Специалисты пожарной службы, Росреестра и полиции провели проверку. Безопасность обеспечили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и новообразованный отряд «Тигр-правопорядок».

На месте выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и миграционного законодательства. В зданиях проживало около 40 иностранцев, из которых более 10 не предоставили необходимые документы, подтверждающие законность их нахождения в России.

По завершении проверки прокуратура вынесет заключение по соблюдению миграционных правил и законности использования здания для проживания людей. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на складе рынка во Владивостоке.

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