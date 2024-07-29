Десятки нелегалов нашли в складах на Фадеева во Владивостоке — видео

Posted 29 июля, 05:33
Published 29 июля, 05:33
Modified 29 июля, 05:35
Updated 29 июля, 05:35
После пожара на складе на Фадеева в июне 2024 года прокуратура Владивостока организовала проверку. Сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что на прилегающей территории возможно незаконное проживание иностранцев.
Специалисты пожарной службы, Росреестра и полиции провели проверку. Безопасность обеспечили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и новообразованный отряд «Тигр-правопорядок».
На месте выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и миграционного законодательства. В зданиях проживало около 40 иностранцев, из которых более 10 не предоставили необходимые документы, подтверждающие законность их нахождения в России.
По завершении проверки прокуратура вынесет заключение по соблюдению миграционных правил и законности использования здания для проживания людей. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на складе рынка во Владивостоке.