Десятки нелегалов нашли в складах на Фадеева во Владивостоке — видео

Незаконное проживание иностранцев выявили в складах во Владивостоке

Сюжет Пожар

После пожара на складе в районе Спортивной во Владивостоке прокуратура начала проверку. Сообщили, что в том месте могут нелегально проживать иностранцы. Выяснилось, что десятки нелегалов жили в помещениях на Фадеева.