Генетика поможет сократить популяция опасных для человека москитов

Как передает newkhakasiya.online, в ходе эксперимента ученые скрестили желтолихорадочного комара, наиболее часто передающего заболевания, с его родственником из Индийского океана. В результате скрещивания определенным образом было установлено, что каждый десятый самец рождается интерсексуальным и неспособным к размножению.