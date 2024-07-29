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Posted 29 июля, 09:24

Published 29 июля, 09:24

Modified 29 июля, 09:24

Updated 29 июля, 09:24

Генетика поможет сократить популяция опасных для человека москитов

Генетика поможет сократить популяция опасных для человека москитов

29 июля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney.
Ученые провели эксперимент, нацеленный на поиск методов контроля за размножением кровососущих, которые являются носителями различных инфекций. По результатам исследования выяснилось, что контроль за их популяциями может быть осуществлен через изменение генома комаров.

Как передает newkhakasiya.online, в ходе эксперимента ученые скрестили желтолихорадочного комара, наиболее часто передающего заболевания, с его родственником из Индийского океана. В результате скрещивания определенным образом было установлено, что каждый десятый самец рождается интерсексуальным и неспособным к размножению.

Исследователи планируют продолжить работу и выяснить, какие генетические факторы способствуют бесплодию москитов. Успех в этом направлении позволит предложить методы создания популяций комаров, состоящих только из самцов. Также исследование поможет лучше понять поведение самок комаров и разработать новые способы борьбы с переносчиками инфекций.

Эти исследования имеют огромное значение для борьбы с такими заболеваниями, как вирус Зика и лихорадка денге.

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