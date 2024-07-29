Генетика поможет сократить популяция опасных для человека москитов

Posted 29 июля, 09:24
Published 29 июля, 09:24
Modified 29 июля, 09:24
Updated 29 июля, 09:24
Как передает newkhakasiya.online, в ходе эксперимента ученые скрестили желтолихорадочного комара, наиболее часто передающего заболевания, с его родственником из Индийского океана. В результате скрещивания определенным образом было установлено, что каждый десятый самец рождается интерсексуальным и неспособным к размножению.
Исследователи планируют продолжить работу и выяснить, какие генетические факторы способствуют бесплодию москитов. Успех в этом направлении позволит предложить методы создания популяций комаров, состоящих только из самцов. Также исследование поможет лучше понять поведение самок комаров и разработать новые способы борьбы с переносчиками инфекций.
Эти исследования имеют огромное значение для борьбы с такими заболеваниями, как вирус Зика и лихорадка денге.