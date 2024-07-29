Господа, вы свиньи, господа: горы мусора собираются на популярном пляже Владивостока

Posted 29 июля, 00:18
Published 29 июля, 00:18
Modified 29 июля, 00:20
Updated 29 июля, 00:20
Волонтеры, неравнодушные граждане, которые регулярно, фактически каждый день собирают мусор, оставленный отдыхающими на дороге к пляжу и на самом пляже, сняли видео, которое активно распространяется в новых медиа.
На нём отчетливо видны кучи мусора, следы цивилизации, которые вдоволь глотнувшие солнца и моря граждане бросили прямо на месте отдыха.
— Ну неужели вам нравится отдыхать на помойке? — спрашивает автор видео.
Вопрос, конечно, риторический…
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как отдыхающие в рекордно короткие сроки сумели изгадить пляжи на Шаморе.