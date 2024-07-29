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Posted 29 июля, 00:18

Published 29 июля, 00:18

Modified 29 июля, 00:20

Updated 29 июля, 00:20

Отдыхающие оставляют кучи мусора на популярном пляже Владивостока

Господа, вы свиньи, господа: горы мусора собираются на популярном пляже Владивостока

29 июля 2024, 00:18
Фото: 1MI.

Отдыхающие оставляют кучи мусора на популярном пляже Владивостока

Сюжет
Море
Горы мусора ежедневно оставляют за собой гости и жители Владивостока на одном из самых красивых пляжей острова Русский — на Тобизина.

Волонтеры, неравнодушные граждане, которые регулярно, фактически каждый день собирают мусор, оставленный отдыхающими на дороге к пляжу и на самом пляже, сняли видео, которое активно распространяется в новых медиа.

На нём отчетливо видны кучи мусора, следы цивилизации, которые вдоволь глотнувшие солнца и моря граждане бросили прямо на месте отдыха.

— Ну неужели вам нравится отдыхать на помойке? — спрашивает автор видео.

Вопрос, конечно, риторический…

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как отдыхающие в рекордно короткие сроки сумели изгадить пляжи на Шаморе.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Море#Экология#Мусор#Волонтеры#Пляжи#Загрязнение#Приморский край#Пляж#Граждане#Медиа
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