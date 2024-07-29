«Медведь или тигр?»: крупный дикий зверь прогулялся около поселка в Приморье — видео

В новых медиа появился видеоролик с пугающими следами крупного животного. По словам очевидца, на дороге около Славянки обнаружены отпечатки лап тигра. Сначала мужчина подумал, что поблизости прогуливался медведь. Но, присмотревшись, он предположил, что следы принадлежат краснокнижному коту.