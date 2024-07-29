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Posted 29 июля, 00:25

Published 29 июля, 00:25

Modified 29 июля, 00:27

Updated 29 июля, 00:27

Следы дикого животного напугали население поселка в Приморском крае

«Медведь или тигр?»: крупный дикий зверь прогулялся около поселка в Приморье — видео

29 июля 2024, 00:25
Фото: 1MI.

Следы дикого животного напугали население поселка в Приморском крае

Сюжет
Животные
Прошедшие дожди в Хасанском районе показали, что рядом со Славянкой ходил хищник. Доказательства, в виде огромных следов лап, отчетливо видны на размякшей грунтовой дороге.

В новых медиа появился видеоролик с пугающими следами крупного животного. По словам очевидца, на дороге около Славянки обнаружены отпечатки лап тигра. Сначала мужчина подумал, что поблизости прогуливался медведь. Но, присмотревшись, он предположил, что следы принадлежат краснокнижному коту.

«Почему тут опасно появляться? Вот они, следы!» — заявил приморец.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отловленному тигру в Лазовском районе сделали КТ. Результаты исследования оказались неутешительными.

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