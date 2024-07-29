«Медведь или тигр?»: крупный дикий зверь прогулялся около поселка в Приморье — видео

Posted 29 июля, 00:25
Published 29 июля, 00:25
Modified 29 июля, 00:27
Updated 29 июля, 00:27
В новых медиа появился видеоролик с пугающими следами крупного животного. По словам очевидца, на дороге около Славянки обнаружены отпечатки лап тигра. Сначала мужчина подумал, что поблизости прогуливался медведь. Но, присмотревшись, он предположил, что следы принадлежат краснокнижному коту.
«Почему тут опасно появляться? Вот они, следы!» — заявил приморец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отловленному тигру в Лазовском районе сделали КТ. Результаты исследования оказались неутешительными.