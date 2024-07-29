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Posted 29 июля, 00:52

Published 29 июля, 00:52

Modified 29 июля, 00:54

Updated 29 июля, 00:54

Огромная мусорка под мостом во Владивостоке мучает жителей Приморья

«Мусорный террор»: помойка образовалась прямо под мостом во Владивостоке — видео

29 июля 2024, 00:52
Фото: vostokmedia.com.

Огромная мусорка под мостом во Владивостоке мучает жителей Приморья

Сюжет
Мусор
Жуткий смрад и отвратительное зрелище мучают горожан изо дня в день. Несанкционированная мусорка разрослась словно чума. Кадры со зловонного места заставят ужаснуться тех, кто питает любовь к Владивостоку.

Пространство под мостом на улице Верещагина ни с того ни с сего стало мусоркой. Местные жители сетуют, ведь им приходится лицезреть возмутительную несанкционированную свалку ежедневно, вдыхая весь спектр ее ароматов.

Очевидцы предполагают, что гора отходов выросла из-за «ростка» в виде небрежно выброшенного пакета.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что именитый берег Владивостока утопает в мусоре. Отдыхающие наплевали на старания мэрии и превратили в помойку излюбленное место горожан.

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