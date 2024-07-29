«Мусорный террор»: помойка образовалась прямо под мостом во Владивостоке — видео

Posted 29 июля, 00:52
Published 29 июля, 00:52
Modified 29 июля, 00:54
Updated 29 июля, 00:54
Пространство под мостом на улице Верещагина ни с того ни с сего стало мусоркой. Местные жители сетуют, ведь им приходится лицезреть возмутительную несанкционированную свалку ежедневно, вдыхая весь спектр ее ароматов.
Очевидцы предполагают, что гора отходов выросла из-за «ростка» в виде небрежно выброшенного пакета.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что именитый берег Владивостока утопает в мусоре. Отдыхающие наплевали на старания мэрии и превратили в помойку излюбленное место горожан.