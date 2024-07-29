«Пострадавшего госпитализировали»: ядовитая тварь ужалила ребенка на пляже в Приморье

Posted 29 июля, 05:28
Published 29 июля, 05:28
Modified 30 июля, 23:59
Updated 30 июля, 23:59
По данным пресс-службы Артемовской городской больницы №1, медуза-крестовик ужалила подростка на одной из баз отдыха в бухте Муравьиной.
Важно отметить, на минувшей неделе от древнейших морских обитательниц пострадало почти 60 человек, сообщает медучреждение.
Ядовитое «ранение», нанесенное медузой, пришлось на грудную клетку мальчика. У пострадавшего началась сильная головная боль, которая сопровождалась высоким артериальным давлением, что не свойственно для возраста школьника.
Бригада скорой оказала первую помощь больному, после чего его госпитализировали в местную детскую больницу для дальнейшего лечения.
По словам медиков, многие из тех, кто пострадал от опасных морских животных, пожалели о пренебрежительном отношении к предупреждениям местных жителей. На базах отдыха, где появились медузы, висят объявления об их нашествии.
«Помимо этого, персонал также предупреждал приезжающих, но это их не остановило», — заявили в пресс-службе артемовской больницы.
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