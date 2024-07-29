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Posted 29 июля, 05:28

Published 29 июля, 05:28

Modified 30 июля, 23:59

Updated 30 июля, 23:59

Ядовитое существо ужалило ребенка на популярном пляже Приморского края

«Пострадавшего госпитализировали»: ядовитая тварь ужалила ребенка на пляже в Приморье

29 июля 2024, 05:28
Фото: vostokmedia.com.

Ядовитое существо ужалило ребенка на популярном пляже Приморского края

Сюжет
Отдых
На побережье бухты Муравьиной мальчик стал жертвой ядовитого морского обитателя. Беспечное население, несмотря на предостережения, продолжает рисковать собственным здоровьем на отдыхе у моря в Приморье.

По данным пресс-службы Артемовской городской больницы №1, медуза-крестовик ужалила подростка на одной из баз отдыха в бухте Муравьиной.

Важно отметить, на минувшей неделе от древнейших морских обитательниц пострадало почти 60 человек, сообщает медучреждение.

Ядовитое «ранение», нанесенное медузой, пришлось на грудную клетку мальчика. У пострадавшего началась сильная головная боль, которая сопровождалась высоким артериальным давлением, что не свойственно для возраста школьника.

Бригада скорой оказала первую помощь больному, после чего его госпитализировали в местную детскую больницу для дальнейшего лечения.

По словам медиков, многие из тех, кто пострадал от опасных морских животных, пожалели о пренебрежительном отношении к предупреждениям местных жителей. На базах отдыха, где появились медузы, висят объявления об их нашествии.

«Помимо этого, персонал также предупреждал приезжающих, но это их не остановило», — заявили в пресс-службе артемовской больницы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «жгучую» красотку обнаружил дайвер на морском дне в Приморье. Невероятно длинные щупальцы изумили жителей региона.

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