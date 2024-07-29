Приморский кудоист-драчун снова предстанет перед судом

Posted 29 июля, 09:15
Published 29 июля, 09:15
Modified 29 июля, 09:17
Updated 29 июля, 09:17
30 июля апелляционный суд будет рассматривать дело Сарнавского. Потерпевший от действий кудоиста не согласился с решением суда первой инстанции и намерен добиться справедливости. Ранее ему назначили наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.
Кудоист Сарнавский вообще личность известная — в 2005 году он «гопнул» человека на телефон во Владивостоке и предстал перед судом. Просто напугал бедолагу и заставил его отдать телефон. Приговор получился условный. Через два года он избил своего знакомого и отобрал у него сотовый телефон и золотое кольцо. Полиция быстро распутала это дело и привела его обратно в суд. Итог — пять с половиной лет.
Можно ли дважды судимого человека подпускать к детям? Похоже, что еще как — у Сарнавского есть секция в спортивном клубе «Титул», во всяком случае она была и дети успешно перенимали «неоднозначный» опыт спортсмена.
Ранее «Восток-Медиа» подробно рассказывало о деле кудоиста Сарнавского. Напомним, эта история буквально взорвала приморскую общественность в августе 2020 года. На протяжении всех этих лет различные региональные СМИ массово писали о том, что известный спортсмен устроил поножовщину в автомобильной пробке.
Конфликт произошел прямо на проезжей части возле кинотеатра «Иллюзион», на глазах у множества очевидцев. Причиной ссоры стала перепалка на проезжей части, которая стремительно переросла в драку, в следствие чего спортсмен Александр Сарнавский пустил в ход нож.
Несколько хаотичных взмахов колюще-режущим предметом привели к тому, что ДПС-ник получил ранения рук и сухожилий, а также «перо» в ногу. У пострадавшего была значительная кровопотеря и потеря сознания, так как оппонент задел артерию. Если бы не вовремя подоспевшие друзья гаишника, которые помогли перетянуть рану, он мог умереть. Благодаря им и профессиональным действиям медиков ситуация не переросла в трагедию, повлекшую смерть.