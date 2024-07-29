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Posted 29 июля, 09:15

Published 29 июля, 09:15

Modified 29 июля, 09:17

Updated 29 июля, 09:17

Приморский кудоист-драчун снова предстанет перед судом

Приморский кудоист-драчун снова предстанет перед судом

29 июля 2024, 09:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Дело Александра Сарнавского, который ударил инспектора ДПС ножом в область тазобедренной артерии, снова будет рассмотрено в суде. По нашему мнению, кудоист Сарнавский рискует получить реальный срок.

30 июля апелляционный суд будет рассматривать дело Сарнавского. Потерпевший от действий кудоиста не согласился с решением суда первой инстанции и намерен добиться справедливости. Ранее ему назначили наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.

Кудоист Сарнавский вообще личность известная — в 2005 году он «гопнул» человека на телефон во Владивостоке и предстал перед судом. Просто напугал бедолагу и заставил его отдать телефон. Приговор получился условный. Через два года он избил своего знакомого и отобрал у него сотовый телефон и золотое кольцо. Полиция быстро распутала это дело и привела его обратно в суд. Итог — пять с половиной лет.

Можно ли дважды судимого человека подпускать к детям? Похоже, что еще как — у Сарнавского есть секция в спортивном клубе «Титул», во всяком случае она была и дети успешно перенимали «неоднозначный» опыт спортсмена.

Ранее «Восток-Медиа» подробно рассказывало о деле кудоиста Сарнавского. Напомним, эта история буквально взорвала приморскую общественность в августе 2020 года. На протяжении всех этих лет различные региональные СМИ массово писали о том, что известный спортсмен устроил поножовщину в автомобильной пробке.

Конфликт произошел прямо на проезжей части возле кинотеатра «Иллюзион», на глазах у множества очевидцев. Причиной ссоры стала перепалка на проезжей части, которая стремительно переросла в драку, в следствие чего спортсмен Александр Сарнавский пустил в ход нож.

Несколько хаотичных взмахов колюще-режущим предметом привели к тому, что ДПС-ник получил ранения рук и сухожилий, а также «перо» в ногу. У пострадавшего была значительная кровопотеря и потеря сознания, так как оппонент задел артерию. Если бы не вовремя подоспевшие друзья гаишника, которые помогли перетянуть рану, он мог умереть. Благодаря им и профессиональным действиям медиков ситуация не переросла в трагедию, повлекшую смерть.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Суд#ДПС#Драка#Нож#Преступления#Приморский край#Происшествия#Судимость
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