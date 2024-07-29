Внутри был человек: парочка устроила пальбу по посту охраны в Уссурийске — видео

Судя по кадрам, между предполагаемыми злоумышленниками и зданием фигурирует объект, по которому хотели попасть горе-стрелки. Однако под «обстрел» попал лишь пост охраны, в котором находился человек. К слову, охранник не пострадал, сообщили в соцсетях.