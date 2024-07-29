Внутри был человек: парочка устроила пальбу по посту охраны в Уссурийске — видео

Posted 29 июля, 01:14
Published 29 июля, 01:14
Modified 29 июля, 01:16
Updated 29 июля, 01:16
Горячее свидание мужчины и женщины обернулось опасным обстоятельством для охранника в Уссурийске. В новых медиа «гуляет» видео с приморцами, которые, по словам очевидцев, стреляют по будке охраны.
Судя по кадрам, между предполагаемыми злоумышленниками и зданием фигурирует объект, по которому хотели попасть горе-стрелки. Однако под «обстрел» попал лишь пост охраны, в котором находился человек. К слову, охранник не пострадал, сообщили в соцсетях.
Последствия буйной встречи молодых людей теперь «красуются» на будке охраны. Несколько следов, предположительно от пуль, зафиксированы не только для новых медиа, но и для заявления в полицию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт на авторынке закончился стрельбой по ребенку в Находке.