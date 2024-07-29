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Posted 29 июля, 01:14

Published 29 июля, 01:14

Modified 29 июля, 01:16

Updated 29 июля, 01:16

Двое неизвестных обстреляли пост охраны в одном из городов Приморского края

Внутри был человек: парочка устроила пальбу по посту охраны в Уссурийске — видео

29 июля 2024, 01:14
Фото: 1MI.

Двое неизвестных обстреляли пост охраны в одном из городов Приморского края

Сюжет
Безопасность
В Приморье экстремальный досуг пары молодых людей мог закончиться плачевно для охранника, чье убежище подверглось нападению. Камеры зафиксировали следы «развлечений», как и самих нарушителей.

Горячее свидание мужчины и женщины обернулось опасным обстоятельством для охранника в Уссурийске. В новых медиа «гуляет» видео с приморцами, которые, по словам очевидцев, стреляют по будке охраны.

Судя по кадрам, между предполагаемыми злоумышленниками и зданием фигурирует объект, по которому хотели попасть горе-стрелки. Однако под «обстрел» попал лишь пост охраны, в котором находился человек. К слову, охранник не пострадал, сообщили в соцсетях.

Последствия буйной встречи молодых людей теперь «красуются» на будке охраны. Несколько следов, предположительно от пуль, зафиксированы не только для новых медиа, но и для заявления в полицию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт на авторынке закончился стрельбой по ребенку в Находке.

«Ранили юного мопедиста»: конфликт на авторынке закончился стрельбой в Приморье
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