Денис Буцаев: Государственная дума России приняла новые поправки в рамках РОП

Скажем, при утилизации пластика предприятие выпустило 10 тонн гранул из ПЭТФ-бутылок и создала акт утилизации. Его приобрела компания № 1. А гранулу приобрела компания № 2 и выпустила бутылку из материала с содержанием этого вторсырья. В результате как компания № 1, так и компания № 2 учли по 10 тонн пластика для снижения экосбора. Одна сделала это с помощью акта утилизации, а другая — посредством льготы по использованию вторсырья. В системе это выглядит как переработка 20 тонн, но по факту это только 10 тонн.