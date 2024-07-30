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Posted 30 июля, 14:35

Published 30 июля, 14:35

Modified 30 июля, 14:36

Updated 30 июля, 14:36

Денис Буцаев: Государственная дума России приняла новые поправки в рамках РОП

Денис Буцаев: Государственная дума России приняла новые поправки в рамках РОП

30 июля 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney.
В рамках расширенной ответственности производителей (РОП) в России исключили двойной учет утилизации отходов товаров и упаковки. В ГД приняли поправки в законодательную инициативу, в соответствии с которыми в Федеральный закон № 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления» будут внесены изменения.

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО), благодаря этим поправкам изменится и ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в целом.

Согласно заявлению главы РЭО, в ходе пленарного заседания в Государственной думе РФ в третьем чтении были приняты поправки в законопроект о нормативах образования отходов в рамках РОП. Ранее в сфере обращения с ТКО отмечались ситуации, когда фактически утилизировался один объем отходов, а для учета предоставлялись документы о двойном объеме утилизации. Две разные компании имели возможность отчитаться за переработку одних и тех же ТКО и сократить объем ответственности. Поскольку такая ситуация является недопустимой, для ее исправления был разработан данный законопроект.

В рамках этого проекта будет исключена схема, когда в условиях двойного учета одного и того же сырья производителями товаров и упаковки одна компания получает акт утилизации, а вторая — основание для снижения платежа по РОП.

Скажем, при утилизации пластика предприятие выпустило 10 тонн гранул из ПЭТФ-бутылок и создала акт утилизации. Его приобрела компания № 1. А гранулу приобрела компания № 2 и выпустила бутылку из материала с содержанием этого вторсырья. В результате как компания № 1, так и компания № 2 учли по 10 тонн пластика для снижения экосбора. Одна сделала это с помощью акта утилизации, а другая — посредством льготы по использованию вторсырья. В системе это выглядит как переработка 20 тонн, но по факту это только 10 тонн.

Кроме того, в законодательной инициативе сообщается о поправках, затрагивающих вопросы соответствия установленным нормам по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Более жесткие нормативы вступят в силу 1 сентября 2025 года, хотя ранее планировалась ввести их с 1 сентября текущего года. Водоканалам было предоставлено дополнительное время. Оно понадобится для внедрения необходимых технологий, позволяющих производить очистку воды до установленного новыми требованиями уровня содержания нитритов.

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