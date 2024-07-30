Форум молодых семей прошёл в Хабаровском крае

Важной составляющей программы форума на обеих площадках была групповая работа участников над разработкой новых мер поддержки молодых семей в Хабаровском крае. На площадке в пригороде краевой столицы семьи отметили, что необходима поддержка деятельности территориального общественного самоуправления, куда входят молодые родители, готовые благоустраивать свои дворы. На форуме в Комсомольском районе участники создали единое сообщество под названием «Скамейка», которое будет способствовать сплочению, обмену опытом, организации досуга и совместной деятельности среди молодых семей края. В перспективе такое сообщество будет создано во всех муниципальных районах региона.