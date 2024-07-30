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Posted 29 июля, 23:43

Published 29 июля, 23:43

Modified 30 июля, 02:49

Updated 30 июля, 02:49

Форум молодых семей прошёл в Хабаровском крае

Форум молодых семей прошёл в Хабаровском крае

29 июля 2024, 23:43
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае прошел Форум, который объединил около 400 молодых семей со всего региона, в том числе семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Форум состоялся сразу на двух площадках — на территории туристического комплекса в пригороде Хабаровска и в круглогодичном молодежном образовательном центре «Амур» в Комсомольском районе.

Основные задачи форума — укрепление института брака, популяризация семейных ценностей, а также поддержка детских и молодежных объединений региона. Мероприятие приурочено к Году семьи, объявленному Президентом, и Году молодежи в регионе.

— Самое важное, что форум — это не просто образовательная площадка. Это место, где молодые семьи могут познакомиться друг с другом, найти полезные контакты. Именно так и формируется сообщество молодых семей региона. Кроме того, участие в форуме приняли не только родители, но и дети. И это очень важно — проводить время вместе. Ведь как отмечает врио губернатора края Дмитрий Демешин: «Семья — колыбель жизни, опора в любых перипетиях и источник смысла всех наших поступков», — прокомментировали в комитете по делам молодежи Правительства Хабаровского края.

Важной составляющей программы форума на обеих площадках была групповая работа участников над разработкой новых мер поддержки молодых семей в Хабаровском крае. На площадке в пригороде краевой столицы семьи отметили, что необходима поддержка деятельности территориального общественного самоуправления, куда входят молодые родители, готовые благоустраивать свои дворы. На форуме в Комсомольском районе участники создали единое сообщество под названием «Скамейка», которое будет способствовать сплочению, обмену опытом, организации досуга и совместной деятельности среди молодых семей края. В перспективе такое сообщество будет создано во всех муниципальных районах региона.

Кроме того, в рамках форума состоялась насыщенная образовательная программа — молодые родители смогли пройти обучающие семинары и лекции на различные темы: психология отношений, секреты взаимоотношений мужчин и женщин, социальная роль мужчины в развитии семейных отношений. В это время для детей была организована развлекательная программа с творческими мастер-классами и аниматорами. Также на хабаровской площадке форума семьи приняли участие в высадке яблоневой аллеи молодых семей Хабаровского края.

#Хабаровский край
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