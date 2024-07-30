Газ до отказа — он непобедим: «авто из ада» заметили на дороге в Приморье — видео

Также комментаторы отмечают, что и автор видео не слишком соблюдал скоростной режим и явно соревновался с «беспечным ездоком». И что такие покатушки — даже ночью, когда дороги практически свободны, — ничем хорошим, как правило, не заканчиваются. Главное — чтобы не пострадали другие участники движения, которые решительно ни при чем.