Газ до отказа — он непобедим: «авто из ада» заметили на дороге в Приморье — видео

Posted 30 июля, 00:45
Published 30 июля, 00:45
Modified 30 июля, 00:47
Updated 30 июля, 00:47
Ну или можно назвать его «призрачным гонщиком» — именно так считают комментаторы, говоря о распространяющемся в новых медиа видео.
Также комментаторы отмечают, что и автор видео не слишком соблюдал скоростной режим и явно соревновался с «беспечным ездоком». И что такие покатушки — даже ночью, когда дороги практически свободны, — ничем хорошим, как правило, не заканчиваются. Главное — чтобы не пострадали другие участники движения, которые решительно ни при чем.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем обычно завершаются лихие покатушки на высокой скорости.