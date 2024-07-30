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Posted 30 июля, 00:45

Published 30 июля, 00:45

Modified 30 июля, 00:47

Updated 30 июля, 00:47

Лихача в клубах дыма заметили на дороге в Приморском крае

Газ до отказа — он непобедим: «авто из ада» заметили на дороге в Приморье — видео

30 июля 2024, 00:45
Фото: 1MI.

Лихача в клубах дыма заметили на дороге в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Клубы дыма, громадная скорость и «тихие незлые» слова от других участников движения вслед: на дороге, ведущей в аэропорт, нынче ночью был замечен «беспечный ездок».

Ну или можно назвать его «призрачным гонщиком» — именно так считают комментаторы, говоря о распространяющемся в новых медиа видео.

Также комментаторы отмечают, что и автор видео не слишком соблюдал скоростной режим и явно соревновался с «беспечным ездоком». И что такие покатушки — даже ночью, когда дороги практически свободны, — ничем хорошим, как правило, не заканчиваются. Главное — чтобы не пострадали другие участники движения, которые решительно ни при чем.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем обычно завершаются лихие покатушки на высокой скорости.

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#Новости#Безопасность#Артём#Приморский край#Происшествия#Скорость
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