И баллончика с краской не надо: в Приморском крае нашли новый способ заявить о себе

Posted 30 июля, 06:32
Published 30 июля, 06:32
Modified 30 июля, 06:34
Updated 30 июля, 06:34
Не надо распылять краску и оставлять на скалах образчики народного творчества типа «Киса и Ося здесь были». Так Мике баки давно уже никто не забивает.
Что надо сделать? Надо оставить на скале невидимые для человеческого глаза, но при этом очень «яркие» для дикого мира метки. Вот как на видео, что записала фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда».
— Для начала пятнистый кот трётся головой, так как на морде есть железы. Далее оставляет мочевую метку, — прокомментировали видео специалисты заповедника. — Всё это для того, что оставить свой запах на местности и рассказать о себе.
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