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Posted 30 июля, 06:32

Published 30 июля, 06:32

Modified 30 июля, 06:34

Updated 30 июля, 06:34

Фотоловушка в нацпарке в Приморском крае зафиксировала интимный момент

И баллончика с краской не надо: в Приморском крае нашли новый способ заявить о себе

30 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI.

Фотоловушка в нацпарке в Приморском крае зафиксировала интимный момент

Сюжет
Животные
Чтобы все пацаны — и не только — в округе знали, кто тут главный, важно правильно дать об этом знать. Поставить метку — моё! Как? Мастер-класс на этот счёт может дать попавший в объектив фотоловушки дальневосточный леопард.

Не надо распылять краску и оставлять на скалах образчики народного творчества типа «Киса и Ося здесь были». Так Мике баки давно уже никто не забивает.

Что надо сделать? Надо оставить на скале невидимые для человеческого глаза, но при этом очень «яркие» для дикого мира метки. Вот как на видео, что записала фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда».

Видео: amurleo_land.
— Для начала пятнистый кот трётся головой, так как на морде есть железы. Далее оставляет мочевую метку, — прокомментировали видео специалисты заповедника. — Всё это для того, что оставить свой запах на местности и рассказать о себе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как правильно петь в темноте в тайге.

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