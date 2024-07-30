Прокуратура направила в суд дело о покушении на сбыт наркотиков во Владивостоке

Молодому человеку предъявлено обвинение в том, что в июне 2024 года он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 49 гр мефедрона, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Щитовая во Владивостоке.