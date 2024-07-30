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Posted 29 июля, 23:45

Published 29 июля, 23:45

Modified 29 июля, 23:59

Updated 29 июля, 23:59

Магнитная буря будет властвовать в Приморском три дня подряд

Три дня подряд: сильная магнитная буря накроет Приморье в ближайшие часы

29 июля 2024, 23:45
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитная буря будет властвовать в Приморском три дня подряд

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Погода
Закончится июль на неприятной ноте для метеозависимых жителей Приморья, — длительные возмущения геомагнитного поля вот-вот начнутся и продлятся несколько дней.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на Землю обрушится магнитная буря в ближайшие часы. Метеочувствительные могут ощутить недомогание уже сегодня после обеда, — возмущения геомагнитного поля начнутся, по расчетам экспертов, 30 июля в 13:00.

Ночью, 31 июля в 01:00, жители Землю почувствуют влияние сильной магнитной бури (G3). Не исключены перебои в работе спутниковой навигации и радиовещания. Более того, электросетям может потребоваться коррекция напряжения.

Важно отметить, 1 августа в 19:00 геомагнитные возмущения, которые достигнут среднего уровня (G2), возобновятся и продлятся до 2 августа 01:00.

Метеозависимым приморцам стоит внимательнее следить за жизненными показателями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в июле прогнозировались тяжелые дни для метеозависимых из-за магнитных бурь.

#Новости#Общество#Россия#Погода#Владивосток#Солнце#Приморский край#Магнитная буря#Геомагнитное поле
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