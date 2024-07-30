Три дня подряд: сильная магнитная буря накроет Приморье в ближайшие часы

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на Землю обрушится магнитная буря в ближайшие часы. Метеочувствительные могут ощутить недомогание уже сегодня после обеда, — возмущения геомагнитного поля начнутся, по расчетам экспертов, 30 июля в 13:00.