Три дня подряд: сильная магнитная буря накроет Приморье в ближайшие часы

Posted 29 июля, 23:45
Published 29 июля, 23:45
Modified 29 июля, 23:59
Updated 29 июля, 23:59
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на Землю обрушится магнитная буря в ближайшие часы. Метеочувствительные могут ощутить недомогание уже сегодня после обеда, — возмущения геомагнитного поля начнутся, по расчетам экспертов, 30 июля в 13:00.
Ночью, 31 июля в 01:00, жители Землю почувствуют влияние сильной магнитной бури (G3). Не исключены перебои в работе спутниковой навигации и радиовещания. Более того, электросетям может потребоваться коррекция напряжения.
Важно отметить, 1 августа в 19:00 геомагнитные возмущения, которые достигнут среднего уровня (G2), возобновятся и продлятся до 2 августа 01:00.
Метеозависимым приморцам стоит внимательнее следить за жизненными показателями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в июле прогнозировались тяжелые дни для метеозависимых из-за магнитных бурь.