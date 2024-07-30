В Модульбанке рассказали о сервисе для управления магазинами на маркетплейсах

Posted 30 июля, 07:30
Published 30 июля, 07:30
Modified 30 июля, 07:30
Updated 30 июля, 07:30
При этом маркетплейсы продолжают активно укреплять свои позиции благодаря таким факторам, как удобство покупок, экономия временных ресурсов, широкий ассортимент товаров и услуг, а также другим возможностям для масштабирования бизнеса, пишет newsnn.ru.
Исследование, проведённое Russian Field совместно со Школой коммуникаций ВШЭ, показало, что 94% российских предпринимателей рассматривают маркетплейсы идеальным вариантом для начала бизнеса, при этом более половины участников опроса утверждают, что не планируют покидать платформы ни при каких обстоятельствах.
Видя перспективы этого рынка, отечественные банки предлагают различные услуги для ведения бизнеса на маркетплейсах: от кредитования и эквайринга до услуг инкассации и страхования. Также онлайн-банкинг стал удобным инструментом для управления финансами компаний.
Внедрение интернет-банкинга в России началось в конце 90-х годов, и сейчас численность его пользователей приближается к 70 млн. Многие крупные банки, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, активно развивают сервисы, направленные на поддержку предпринимателей на маркетплейсах. Они предлагают различные инструменты для управления финансами, аналитики продаж, интеграции с платформами маркетплейсов.
На днях Модульбанк представил единый интерфейс для управления магазинами на маркетплейсах, который дает возможность работы по принципу одного окна на Ozon и Wildberries. Среди главных плюсов сервиса — анализ финансовых показателей, создание и редактирование товарных карточек, установка цен, отслеживание заказов и остатков товаров на складах, а также общение с клиентами и обработка возвратов.
«Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, в личном кабинете банка», — рассказала член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы» Светлана Годлина.
Напомним, в 2023 году Модульбанк также разработал Маркет Карту для управления доходами от продаж на маркетплейсах.
Кроме того, Минпромторг готовит новый законопроект о деятельности интернет-магазинов в России, в рамках которого маркетплейсы будут обязаны более тщательно проверять продавцов, чтобы обеспечить покупателей только качественными товарами.