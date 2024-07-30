В Модульбанке рассказали о сервисе для управления магазинами на маркетплейсах

На днях Модульбанк представил единый интерфейс для управления магазинами на маркетплейсах, который дает возможность работы по принципу одного окна на Ozon и Wildberries. Среди главных плюсов сервиса — анализ финансовых показателей, создание и редактирование товарных карточек, установка цен, отслеживание заказов и остатков товаров на складах, а также общение с клиентами и обработка возвратов.