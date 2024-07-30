Во Владивостоке мужчина осужден за покушение на сбыт наркотиков

В судебном заседании установлено, что в декабре 2023 года осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 25 свёртков с метилэфедроном общей массой более 20 гр, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Шепеткова во Владивостоке.