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Posted 30 июля, 07:00

Published 30 июля, 07:00

Modified 2 октября, 06:01

Updated 2 октября, 06:01

Во Владивостоке мужчина осужден за покушение на сбыт наркотиков

Во Владивостоке мужчина осужден за покушение на сбыт наркотиков

30 июля 2024, 07:00
Фото: 1MI
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Черниговского района, 2003 г. р.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

В судебном заседании установлено, что в декабре 2023 года осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 25 свёртков с метилэфедроном общей массой более 20 гр, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Шепеткова во Владивостоке.

С учетом позиции прокурора, суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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