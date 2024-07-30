Выбери свой кэшбэк на август

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC — это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты Мини Офис, Union Pay). ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.