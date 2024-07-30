Выбери свой кэшбэк на август

Posted 30 июля, 05:21
Published 30 июля, 05:21
Modified 30 июля, 05:23
Updated 30 июля, 05:23
Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 29 июля по 15 августа 2024, в личном кабинете интернет-банка: «профиль» — «оформить новое заявление» — раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».
Для клиентов банка доступны следующие категории:
Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC — это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты Мини Офис, Union Pay). ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.
Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная — 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 31 августа 2024 г. Выплата кэшбэка произойдет до 16.09.2024.
Узнать подробности о картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.