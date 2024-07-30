Жара душит, ливни топят: губительная погода продолжит властвовать в Приморье — видео

Posted 30 июля, 06:21
Published 30 июля, 06:21
Modified 30 июля, 06:23
Updated 30 июля, 06:23
Некоторые районы Приморья страдают от последствий мощного циклона. Например, дорога в Пластун подтоплена водой, которая достигает 40 сантиметров, сообщает народный синоптик Руслан Юрковский.
Более того, дожди не покидают некоторые муниципалитеты по сей день. Кое-где ударили грозовые ливни.
По данным «Маглипогоды», на юге осадков меньше. А во Владивостоке их вовсе не ощущается. Дальневосточная столица страдает от неимоверной жары уже третий дней.
Важно отметить, что совсем скоро ливни вновь наведаются во многие районы края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.