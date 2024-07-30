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Posted 30 июля, 06:21

Published 30 июля, 06:21

Modified 30 июля, 06:23

Updated 30 июля, 06:23

Экстремальные погодные условия сложились в Приморском крае

Жара душит, ливни топят: губительная погода продолжит властвовать в Приморье — видео

30 июля 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney.

Экстремальные погодные условия сложились в Приморском крае

Сюжет
Ливни
Пока жители Приморья страдают от неимоверной духоты и обильных осадков, в край надвигается циклон, который принесет немало бед.

Некоторые районы Приморья страдают от последствий мощного циклона. Например, дорога в Пластун подтоплена водой, которая достигает 40 сантиметров, сообщает народный синоптик Руслан Юрковский.

Более того, дожди не покидают некоторые муниципалитеты по сей день. Кое-где ударили грозовые ливни.

По данным «Маглипогоды», на юге осадков меньше. А во Владивостоке их вовсе не ощущается. Дальневосточная столица страдает от неимоверной жары уже третий дней.

Важно отметить, что совсем скоро ливни вновь наведаются во многие районы края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Затопление мостов и населенных пунктов: сильные ливни и ветра надвигаются на Приморье
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