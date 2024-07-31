Буцаев: Гости экоцентра на «Тавриде» переработали более 10 тысяч пластиковых крышек

Posted 31 июля, 15:31
Published 31 июля, 15:31
Modified 31 июля, 15:31
Updated 31 июля, 15:31
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, фестивали молодежи в настоящее время являются площадками, на которых происходит популяризация принципов осознанного потребления. Посетители знакомятся с работой экономики замкнутого цикла на практике благодаря возможности самостоятельно переработать отходы и произвести из них новую продукцию. Гости экоцентра РЭО на «Тавриде.АРТ» отсортировали и переработали свыше 10 тысяч пластиковых крышек на велошредере, благодаря чему данные отходы не попали на полигон, а обрели новую жизнь, а также сыграли роль инструмента экопросвещения.
Как пишет 56orb.ru, в мастер-классе, посвященном сортировке ТКО и включающем работу по измельчению крышек на велошредере и созданию из них значков и брелоков, приняли участие 856 человек.
Кроме того, посетители фестиваля изготовили 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок и сделали 24 открытки из переработанной бумаги. На мастер-классе по моделированию предметов гардероба было создано 45 изделий.
Согласно заявлению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, задачей Российского экологического оператора, являющегося генеральным экопартнером мероприятия, было обеспечить максимальное вовлечение в экоповестку его гостей. В рамках партнерского сотрудничества было проведено множество экоактивностей, лекций и мастер-классов. «Уверены, что многие посетители смогли перенять экопривычки и будут транслировать идеи осознанного потребления среди своих друзей и близких», — заключил эксперт.
Также на фестивале силами РЭО был организован раздельный сбор ТКО, которые будут направлены на переработку.
Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проходил в Республике Крым 26–28 июля.