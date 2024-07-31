Буцаев: Гости экоцентра на «Тавриде» переработали более 10 тысяч пластиковых крышек

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, фестивали молодежи в настоящее время являются площадками, на которых происходит популяризация принципов осознанного потребления. Посетители знакомятся с работой экономики замкнутого цикла на практике благодаря возможности самостоятельно переработать отходы и произвести из них новую продукцию. Гости экоцентра РЭО на «Тавриде.АРТ» отсортировали и переработали свыше 10 тысяч пластиковых крышек на велошредере, благодаря чему данные отходы не попали на полигон, а обрели новую жизнь, а также сыграли роль инструмента экопросвещения.