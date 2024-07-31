vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля, 05:29

Published 31 июля, 05:29

Modified 31 июля, 05:31

Updated 31 июля, 05:31

Ни документов, ни разрешения: детский лагерь прикрыли в Приморском крае

Ни документов, ни разрешения: детский лагерь прикрыли в Приморском крае

31 июля 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Дети отдыхали в лагере, который расположился в запрещенном месте. Более того, условия пребывания там оказались недопустимыми.

В новых медиа появилась информация о том, что в одном из лагерей Приморья отдых ребенка завершился до окончания смены из-за условий пребывания.

Прокуратура начала проверку летнего лагеря на острове Аскольд, сообщает надзорное ведомство. Предварительно установлено, что организация не имеет официального разрешения на ведение деятельности. О том, что дети находятся на острове, стало известно из социальных сетей.

Ранее прокурор ЗАТО Фокино сообщил руководителю организации о невозможности размещения детского лагеря на данной территории, — остров Аскольд входит в список территорий, где запрещена подобная деятельность.

Сотрудники прокуратуры и следкома выехали на остров для выяснения обстоятельств. В ближайшее воспитанников лагеря доставят на материк.

«Отдельное внимание будет уделено: безопасности оказываемых услуг, законности взимания за них платы, соблюдению санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм», — отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детский лагерь в Партизанском районе затопило после сильных дождей.

«Дети вернутся на отдых»: Олег Кожемяко побывал в затопленном лагере в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего на море ребенка четвертый день ищут в Приморье — видео«Берегите детей и пожилых людей»: МЧС обратилось к жителям Приморья с предупреждениемДетей и сотрудников эвакуировали из лагеря в Приморье
#Новости#Общество#Дети#Безопасность#Владивосток#Социальные сети#Дождь#Прокуратура#Запрет#Следствие#Лагерь#Приморский край#Приморье#Санитария#Надзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика