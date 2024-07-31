Ни документов, ни разрешения: детский лагерь прикрыли в Приморском крае

Posted 31 июля, 05:29
Published 31 июля, 05:29
Modified 31 июля, 05:31
Updated 31 июля, 05:31
В новых медиа появилась информация о том, что в одном из лагерей Приморья отдых ребенка завершился до окончания смены из-за условий пребывания.
Прокуратура начала проверку летнего лагеря на острове Аскольд, сообщает надзорное ведомство. Предварительно установлено, что организация не имеет официального разрешения на ведение деятельности. О том, что дети находятся на острове, стало известно из социальных сетей.
Ранее прокурор ЗАТО Фокино сообщил руководителю организации о невозможности размещения детского лагеря на данной территории, — остров Аскольд входит в список территорий, где запрещена подобная деятельность.
Сотрудники прокуратуры и следкома выехали на остров для выяснения обстоятельств. В ближайшее воспитанников лагеря доставят на материк.
«Отдельное внимание будет уделено: безопасности оказываемых услуг, законности взимания за них платы, соблюдению санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детский лагерь в Партизанском районе затопило после сильных дождей.