Никакого уважения: выкрутасы на гидроцикле возмутили отдыхающих в Приморье

Posted 31 июля, 01:15
Published 31 июля, 01:15
Modified 31 июля, 01:17
Updated 31 июля, 01:17
Как сообщают новые медиа, в понедельник, который в Приморье выдался жарким и буквально намекал на морской отдых, в бухте Труда на острове Русский собралось множество отдыхающих. Кто-то купался, кто-то плавал на suрах. Были и любители гидроциклов. Именно они и стали «героями дня», но отнюдь не в радостном смысле.
— Такого количества гидроциклов в одну единицу времени я там не встречал. Но удивила и даже напугала их агрессивность и безобразное неуважение к сап-сёрферам, — отметил автор видео, на котором мужчина на гидроцикле в буквальном смысле вьётся между людьми на suрах. — Это же неуважительно! Там были дети, новички.
Автор видео отметил, что ребятам на гидроциклах сделали замечание. Однако в ответ получили грубое заявление «ачотакова, чо хотим, то и делаем».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как отдыхающие «свинячат» на пляжах Приморья.