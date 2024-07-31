Никакого уважения: выкрутасы на гидроцикле возмутили отдыхающих в Приморье

Как сообщают новые медиа, в понедельник, который в Приморье выдался жарким и буквально намекал на морской отдых, в бухте Труда на острове Русский собралось множество отдыхающих. Кто-то купался, кто-то плавал на suрах. Были и любители гидроциклов. Именно они и стали «героями дня», но отнюдь не в радостном смысле.