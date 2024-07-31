vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля, 01:15

Published 31 июля, 01:15

Modified 31 июля, 01:17

Updated 31 июля, 01:17

В Приморском крае мужчина на гидроцикле подверг опасности любителей suров

Никакого уважения: выкрутасы на гидроцикле возмутили отдыхающих в Приморье

31 июля 2024, 01:15
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае мужчина на гидроцикле подверг опасности любителей suров

Сюжет
Море
Грубо, неуважительно и агрессивно вели себя водители гидроциклов в бухте Труда по отношению к любителям отдыха на sup-досках, считает автор опубликованного в новых медиа ролика.

Как сообщают новые медиа, в понедельник, который в Приморье выдался жарким и буквально намекал на морской отдых, в бухте Труда на острове Русский собралось множество отдыхающих. Кто-то купался, кто-то плавал на suрах. Были и любители гидроциклов. Именно они и стали «героями дня», но отнюдь не в радостном смысле.

— Такого количества гидроциклов в одну единицу времени я там не встречал. Но удивила и даже напугала их агрессивность и безобразное неуважение к сап-сёрферам, — отметил автор видео, на котором мужчина на гидроцикле в буквальном смысле вьётся между людьми на suрах. — Это же неуважительно! Там были дети, новички.

Автор видео отметил, что ребятам на гидроциклах сделали замечание. Однако в ответ получили грубое заявление «ачотакова, чо хотим, то и делаем».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как отдыхающие «свинячат» на пляжах Приморья.

От следов чужого свинства приходится чистить заповедник в Приморском крае
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Владивосток#Море#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика