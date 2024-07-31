Отдохнуть любой ценой: спецтехника доставляет туристов на пляжи Приморья — фото

Posted 31 июля, 03:52
Published 31 июля, 03:52
Modified 31 июля, 03:54
Updated 31 июля, 03:54
Путешественники добираются к морю весьма изощренным способом. Спецтехника буксирует автомобили туристов на побережье бухты Зеркальной в Кавалеровском муниципальном округе.
В новых медиа приморцы негодуют, — как люди будут выбираться после ливней, которые совсем скоро ударят по региону. Не исключено, что отдых рискованных отпускников затянется из-за ожиданий спада воды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели предостерегают туристов от отдыха у водоемов, в частности на морских берегах.