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Posted 31 июля, 03:52

Published 31 июля, 03:52

Modified 31 июля, 03:54

Updated 31 июля, 03:54

Отчаянные путешественники стремятся попасть на популярные пляжи Приморского края

Отдохнуть любой ценой: спецтехника доставляет туристов на пляжи Приморья — фото

31 июля 2024, 03:52
Фото: vostokmedia.com.

Отчаянные путешественники стремятся попасть на популярные пляжи Приморского края

Сюжет
Дождь
Отпускники, несмотря на опасные условия, едут на побережье Приморского края. Отдыхающих не смущают даже предстоящие экстремальные осадки.

Путешественники добираются к морю весьма изощренным способом. Спецтехника буксирует автомобили туристов на побережье бухты Зеркальной в Кавалеровском муниципальном округе.

В новых медиа приморцы негодуют, — как люди будут выбираться после ливней, которые совсем скоро ударят по региону. Не исключено, что отдых рискованных отпускников затянется из-за ожиданий спада воды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели предостерегают туристов от отдыха у водоемов, в частности на морских берегах.

Обстановка накаляется: в Приморье пляжный туризм накроется медным тазом
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